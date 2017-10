Zúfalý Tibor nad hrobom mŕtvej mamy: Prisahám, že tvojho vraha potrestajú!

Aj pri hrobe milovanej mamy len bezmocne premýšľa, prečo jej vraha stále nepotrestali. Vražda Anny D. (†55), ktorá sa stala medzi 2. a 5. decembrom minulého roka v obci Neded v šalianskom okrese, stále nemá vinníka. Na začiatku vyšetrovania polícia podozrievala dve osoby, údajne pre chýbajúce priame dôkazy nikoho neobvinila. A práve to veľmi hnevá syna zavraždenej. Je presvedčený, že na to, aby polícia ukázala na konkrétnu osobu, dostatok dôkazov je.

Zatiaľ neobjasnená vraždy otriasla vlani začiatkom decembra celou dedinou. Annu našiel doma jej syn po tom, ako ju susedia nevideli niekoľko dní vychádzať von. To, čo uvidel v dome svojej mamy, ním otriaslo. „Na ten pohľad nikdy nezabudnem,“ povedal Tibor (36) ešte aj teraz, po desiatich mesiacoch od hrozného nálezu.

Jeho mamu vrah nielenže niečím tĺkol po hlave, ale navyše ju niekoľkokrát bodol do krku a hrudníka, aby ju napokon polial horľavou látkou a podpálil. Po svojom hroznom čine páchateľ odišiel preč.

Syn: Dôkazov je dostatok

Keď Tibor nahliadol do spisu, je presvedčený, že mamu má na svedomí jej sestra. „Fakty, ktoré vyšetrovateľ má, sú podľa mňa nepriestrelné, hoci podľa slov prokurátora má ísť len o nepriame dôkazy, a tých je údajne navyše málo. Veď muž maminej sestry s plačom mal na kriminálke v Nitre povedať, že on vie, že sa stalo nešťastie. Nikto iný do domu nevošiel iba ona, čo preukázali aj kamerové záznamy. Zo začiatku zatĺkala ešte i to, že za sestrou bola, potom to však priznala. Na polícii niekoľkokrát menila výpovede, ba proti nej svedčí aj pachová stopa,“ vysvetľuje Tibor, ktorý navyše dodal: „To, ako bola ubitá ľahkým predmetom svedčí, že to urobila žena v amoku, nie chlap.“

Polícia: Chýbajú dôkazy

Po vražde si nikto nedokázal predstaviť, kto mohol Annu takým hrozný spôsobom zniesť zo sveta. Polícia z nej neskôr podozrievala dve osoby. „Ako sa zatiaľ ukázalo, na konkrétne obvinenie nie je dosť dôkazov,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, ktorá tak vyvracia tvrdenia Anninho syna. Ten jej ale oponuje: „Mamina sestra sa do domu vrátila o dva dni neskôr ako tam bola prvý raz, a to bolo ešte predtým, ako som ja mamu našiel. Aj toto sa snažila na polícii zaprieť, lenže opäť ju prezradil kamerový záznam. A to im je málo? Už dávno mala byť vo väzbe, lebo dôkazov je podľa mňa proti nej dosť.“

Bála sa o strechu nad hlavou?

Motív zavraždiť Annu mala podľa Tibora jeho teta jasný. „Bála sa, že ju opustí jej manžel, pošle ju z ich domu preč a ona zostane bez strechy nad hlavou,“ myslí si syn zavraždenej a svoje slová hneď aj vysvetľuje. „Mamin švagor Karol jej totiž vypisoval zaľúbené a erotické sms správy, na čo sú tiež dôkazy. Zrejme niečo spolu mali a teta, ktorá pracuje ako opatrovateľka v Rakúsku, chcela aby sa to ukončilo. Žiaľ, spravila to tým najhorším spôsobom. Viem, že to bola ona, lebo pri svojej výpovedi na polícii to mal priznať aj Karol, ktorému sa mala nejakým spôsobom zdôveriť. Spravím všetko pre to, aby bola za to, čo spravila mame spravodlivo potrestaná,“ zastrája sa syn zavraždenej Anny.

Manželka nič zlé nespáchala

Navštívili sme i sestru zavraždenej Anny, lenže práve mala opatrovateľský turnus v Rakúsku. Jej manžel sa však s nami ochotne porozprával a fakt, že by Štefánia (61) spravila niečo také ohavné rezolúzne poprel. „Sme spolu osem a pol roka a určite by som na jej správaní čosi rozpoznal. Nič som ale nepobadal. To, čo tvrdí jej synovec je úplná hlúposť, veď bola aj u prokurátora a nič jej nedokázali," bránil svoju ženu Karel (69). „A že ja som s ňou niečo mal? Nezmysel, veď sme spolu viac ako osem rokov, načo by som si začínal s jej sestrou? Švagrinú som bral ako sestru, pretože vlastnú som nemal,“ pridáva Karel.

„Švagriná mala na tvári modrinu“

Tibor však tvrdí, že Karel na prvom výsluchu hovoril o „niečom zlom“ čo mala jeho žena urobiť. „Nič také som nepovedal. Hovoril som, že bola u sestry, ale to je predsa normálne. Videla totiž na jej tvári modrinu, akoby ju niekto bil či týral, a tak šla k nej zistiť, čo sa deje. On jej to ale nechcela povedať. Navyše, na úmrtnom liste je napísané, že zomrela 2.12., lenže ona v ten deň u nej vôbec nebola,“ vysvetľoval Karol. „Nie raz bola švagriná u nás. Občas sme jej posielali peniaze, lebo ich mala málo, ba aj oblečenie sme jej dávali. Aký dôvod by manželka zavraždiť ju? Navyše, polícia nenašla nikde jej odtlačky, DNA a ani nič iné, čo by ju spájalo s brutálnou vraždou, ako je krv na oblečení,“ krúti hlavou manžel Štefánie.

Chcem, aby sa teta priznala

So slovami tetinho manžela Tibor vôbec nesúhlasí. „Klame a ešte raz klame len aby jej pomohol. A že s mojou mamou nemal nič? Prečo jej potom vypisoval poriadne pikantné a erotické esemesky? Videl som tie kamerové záznamy a tie jasne svedčia proti nej. Poviem to jednoducho, hneď po tom, ako táto osoba odišla prvýkrát z dvora, po mojej mame sa zľahla zem. Viem, že to spravila ona a chcem, aby sa priznala,“ trvá na svojom syn zavraždenej Anny.

„Vyšetrovateľ vedie naďalej trestné stíhanie vo veci pre obzvlášť závažný zločin vraždy,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa. Hoci na začiatku boli dve podozrivé osoby, konkrétny človek zatiaľ z tohto brutálneho činu obvinený nebol.