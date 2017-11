Zúfala mama Gabiho (†33), ktorý zomrel na stavbe Višňové: Prečo sa tam vrátil?

Prečo sa do toho nešťastného tunela len vrátil? Nešťastná mama, pani Eva Polková (54) z Hurbanova, si neustále kladie túto otázku. Jej syn Gabriel († 33) zomrel v utorok ráno v tuneli Višňové.

Bol to vôbec jeho druhý deň v práci a keď už všetci ostatní pracovníci zo staveniska odišli, on sa vrátil späť. Vzápätí naňho spadla pred tunelovou rúrou trojtonová oceľová konštrukcia. Po nehode sa všetci kolegovia ako aj záchranári snažili Gabrielovi pomôcť, bohužiaľ, neúspešne.

Prekliata stavba tunela Višňové, kde už tento rok došlo k dvom smrteľným úrazom. Foto: archív

Prekliaty tunel, kde sa počas tohto roka udialo už niekoľko nešťastí, mu vzal život. ,,To je strašné. Oni všetci už odchádzali, keď sa Gabi po niečo vrátil. Vtedy to na neho spadlo. Nechápem...“ hovorí zúfalá mama, ktorej syn sa už domov nevráti.

Prekliaty rozostavaný tunel Višňové: Robotníka (†33) privalila trojtonová konštrukcia, vieme detaily tragédie

V týchto strašných hodinách jej nevie pomôcť ani manžel, ktorý bol ešte včera v Belgicku s kamiónom. Gabriel predtým pracoval desať rokov v maďarskom závode Nokia a v Komárome si pred krátkym časom našiel svoju lásku Moniku.

Monika z madarského Komáromu bola Gabiho láskou. Foto: Facebook

„Bol taký šťastný, vravel, že si dobre zarobí. Cítila som však nepokoj, nechcela som, aby tam išiel,“ rozpráva nešťastná pani Eva. Podľa nej už zrejme premýšľal nad svojím životom so svojou láskou, a preto chcel zarobiť viac peňazí.

Po tragickej smrti mladej geodetky, ďalšie nešťastie v tuneli Višňové!

„Poznali sa zatiaľ iba krátko, ale už u nás Monika bola už dvakrát. Je to milé dievča, už o tej strašnej tragédii vie a nesie to veľmi ťažko,“ ľutuje vzlykajúc mladú priateľku. Monkey, ako Gabiho volali priatelia, hovoril o Monike ako láske svojho života. Zrútená matka sa odrazu roztrasie. "Za Gabim do tunela mal ísť aj môj mladší syn Tomy," šokuje. „Teraz už určite nepôjde,“ rázne kývne hlavou. „Mám prísť o oboch synov?“ pýta sa s očami plnými sĺz.

Prekliaty tunel Višňové: Miroslava (42) spadol na neho kameň!

Nešťastie Polkovcov prežíva celé mesto. Pred sochou Panny Márie v Hurbanove už stojí niekoľko desiatok sviec a kahancov, ktorých plamienok pripomína Gabiho život. V tuneli vo Višňovom pracoval Gabi ako živnostník. Bol vyučeným kuchárom-čašníkom, tú prácu však nikdy nerobil.