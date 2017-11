Zúfalá Oľga žaluje lekára a poslanca parlamentu: Zbabral moju operáciu, pripravil ma o prácu

Bývalá učiteľka Oľga z Dubnice nad Váhom tvrdí, že lekár zbabral jej operáciu ruky a tým ju pripravil o prácu, ktorú milovala. Preto si včera poslanec Národnej rady za národniarov a zástupca primára trenčianskej úrazovej chirurgie Jaroslav Ridoško vypočul obžalobu z prečinu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Spolu s ním sa postavil pred súd aj jeho vtedajší šéf Ján Pavlovič.

Pani Oľge operovali zlomenú ruku v roku 2010. Po chirurgickom zákroku zistila, že ruku má nehybnú. „Pred operáciou prišiel asistent a pán Ridoško sa začal smiať so slovami: Čo mi neveríš? Pán Ridoško mi to potom urobil sám za dvadsať minút a vsunul mi tam úplne iný kovový materiál, ako mal. Totálne to spackal. Podľa znalcov operácia mala trvať hodinu a dvadsať minút. Lekári mi klamali pri operácii, aj po operácii, že to mám len stuhnuté. Nakoniec sa ukázalo, že ruku mám nehybnú a nefunkčnú," sťažuje sa dnes už dôchodkyňa Oľga Vašinová.

Nepomohli ani ďalšie operácie

Ako dodala, absolvovala ďalšie štyri operácie v Banskej Bystrici. Ani tie jej nepomohli. „Postihlo ma to aj profesne. Ruku mám nefunkčnú, môj aktívny pracovný život sa tým skončil. Napríklad ovládam prstoklad na 370 úderov za minútu a po operácii rukou nemôžem písať, ani neudržím počítačovú myš. Kvôli tomu som prišla o prácu, hoci som predtým mala viaceré pracovné ponuky,“ pokračovala nešťastne bývalá učiteľka.

Nie som vinný!

Uznávaný trenčiansky chirurg Jaroslav Ridoško obvinenie odmieta. „Nerozumiem, prečo sa tento prípad vôbec dostal na súd. Celé obvinenie vnímam veľmi zmätočne. Operovali sme komplikovaný úraz podľa najlepšieho vedomia a svedomia,“ bráni sa lekár.

Ako upozornil, pri takomto úraze nie je vždy zaručený výsledok, čo uvádza aj odborná literatúra. „Pri tejto zlomenine je najväčšie množstvo komplikácií. V jednom článku uviedli, že zo 49 pacientoch bolo 14 reoperácií. Výsledok je skôr horší alebo zlý pri týchto zlomeninách. Pacientka bola o tom presne poučená a podpísala poučenie,“ vysvetľuje obžalovaný lekár.

Aký bude rozsudok?

Aký verdikt súdu Ridoško očakáva? „Nezávislý súd rozhodne. Cítim sa jednoznačne nevinný,“ vyhlásil chirurg, ktorý ma za sebou okolo 8 tisíc operácií. Ridoškov vtedajší šéf a primár úrazovej chirurgie Ján Pavlovič obžalobu nekomentoval.

„Na takých obyčajných ľuďoch, ako som ja, týmto dvom lekárom vôbec nezáleží a sústavne klamú. Štyri odborné posudky sú však na mojej strane, verím v spravodlivosť tohto súdu,“ uzavrela Oľga Vašinová. V civilnom konaní žiada odškodné od Fakultnej nemocnice Trenčín.

V prípade dokázania viny obžalovaným lekárom hrozí trest jeden až päť rokov.