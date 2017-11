ŽUPNÉ VOĽBY Nitra a Trenčín: Jediné dva kraje, kde súčasní župani uhájili svoje kreslo

Radosť aj sklamanie. Tak by sa dali charakterizovať výsledky volieb v trenčianskej a nitrianskej župe. Ako sa ukázalo, ambície politikov nie vždy zodpovedali realite.

Volebná centrála kotlebovcov v Ivanke pri Nitre bola pre novinárov zatvorená. Pred penziónom, kde čakali na výsledky volieb, sa z času na čas objavili členovia ĽS Naše Slovensko.

Skôr ako boli známe prvé predbežné výsledky, neskrývali optimizmus. Kandidát na nitrianskeho župana, podpredseda strany a poslanec Národnej rady SR Milan Uhrík, však svoje šance nekomentoval. Oficiálne sa vyjadril až hodinu po polnoci, keď už bolo jasné, že kotlebovci vo voľbách na županov prepadli. „Voľby sme od začiatku brali veľmi triezvo. Vieme, že mediálna kampaň voči kandidátom Naše Slovensko bola veľmi silná,“ zdôvodnil volebný neúspech. Na otázku, či sa poučili z chýb, ktoré mohli stáť za volebným neúspechom, zareagoval: „Nehovoril by som o chybách. Jediná chyba je to, že ľuďom hovoríme pravdu, stojíme si za svojimi názormi a nerobíme politické kšefty tak, ako to robia naši oponenti,“ povedal Uhrík, ktorý skončil na treťom mieste so ziskom 15,36 percenta hlasov. V krajskom zastupiteľstve bude pôsobiť ako poslanec.

Rekordný župan

Nitrianskemu samosprávnemu kraju bude šéfovať staronový župan Milan Belica (nestraník s podporou Smer-SD, Slovenskej národnej strany a strany Most-Híd) so ziskom 34,10 percenta hlasov.

Zaujímavé je, že je to jediný župan, ktoré šéfuje Nitrianskemu kraju nepretržite od jeho zriadenia, teda 16 rokov. A teraz dostal mandát na ďalších 5 rokov.

Na bicykli do kresla

Víťazná nálada panovala v jednej z trenčianskych reštaurácií, kde čakali na výsledok Smeráci. Staronový trenčiansky župan Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ) so ziskom 49,98 percenta hlasov vyhral s vysokým náskokom pred protikandidátmi. Keďže v lete absolvoval predvolebnú kampaň na bicykli, kolegovia mu symbolicky venovali dopravný prostriedok, ktorým opäť dorazil do kresla župana.

Budú z nich "iba" poslanci

Druhá skončila poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja a Národnej rady SR Renáta Kaščáková (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ) s 25,13 percentami hlasov. „Gratulujem víťazovi a ďakujem všetkým voličom, ktorí mi dali svoj hlas. Dvadaťpäť percent v tradičnej bašte mečiarizmu a Smeru považujem za úspech a dobré východisko do budúcna. Veľmi sa teším z úspechu pravice na Slovensku. Je to výborný signál, že aj zdanlivo beznádejný stav sa môže u nás pohnúť dopredu,“ zhodnotila Kaščáková, ktorú opäť zvolili za poslankyňu TSK.

Tretí bol primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty (nezávislý), ktorý dostal 13,85 percenta hlasov. „Začal som od nuly a získal 17-tisíc hlasov. Ukázalo sa, že prvý raz v tomto type volieb ľudia nevolili podľa programu a návrhov riešení. Celé voľby boli referendom o koalícii a opozícii, na čo som zrejme čiastočne doplatil ako nezávislý kandidát. Smer-SD v zastupiteľstve stratil väčšinu, a to ma teší,“ komentoval Škultéty, ktorý pokračuje ako poslanec TSK.