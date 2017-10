Vieme, čo spôsobilo, že sa Kristínka (15) spod hladiny viac nevynorila

TOMÁŠIKOVO – Prečo len vošli do tej vody? Nešťastím sa skončil rodinný výlet pre Kristínku (15), ktorá si bola so sestrou a pestúnskymi rodičmi užiť prázdniny pri vodnom mlyne pri obci Tomášikovo v galantskom okrese. Tri ženy vošli do zradnej vody Dunaja, no vzápätí sa začali topiť. Dve sa majiteľovi blízkej reštaurácie podarilo z vody vytiahnuť na breh, Kristínku však pohltila mútna hladina rieky. Záchranári, hasiči a policajti po nej pátrali dva dni, žiaľ, zatiaľ bezvýsledne.

Kristínkina náhradná mama z brehu iba bezmocne sledovala ako sa záchranári snažia nájsť telo mladej dievčiny. Foto: juh

Autor: Jozef Uhlárik