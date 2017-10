Užialená matka, ktorej dcéra Patrícia (†18) zomrela pod vlakom: Ešte sme ju nepochovali, je doma s nami

Tragická nehoda, ktorá sa stala 25. 11. 2014 na železničnom priecestí v Trnovci nad Váhom neďaleko Šale, stála život sympatickú Patríciu (†18). Mladá žena sa vracala z práce, keď ju pri prechádzaní cez koľaje zachytil a usmrtil rýchlik. Na osudný okamih, kedy prišli o svoje slniečko, najbližší Patrície nikdy nezabudnú. Z veľkej lásky k nebohej sa rozhodli pre netradičný krok.

Tragédia, ktorá navždy poznamenala Paťkinu rodinu, sa stala okolo siedmej hodiny ráno, keď sa sympatické dievča vracalo z práce domov. Na železnici v Trnovci posunovali vagóny. Patrícia podľa svedkov čakala vedľa svojho bicykla. Keď sa trať uvoľnila, obišla spustené rampy a chcela prejsť, lenže práve vtedy do stanice vchádzal rýchlik z Bratislavy do Zvolena, ktorý ju zachytil.

„Často som jej hovoril, aby si na tom priecestí dávala pozor. No a vidíte, stalo sa takéto nešťastie,“ povedal krátko po tragédii smutne jej zúfalý otec Marián, ktorý išiel okolo iba pár desiatok minút po nej. Keď zbadal dcérin zničený bicykel od zúfalstva takmer odpadol. „Lekár zo sanitky mi ju ani nechcel ukázať,“ vzdychol si otec.

Posledný telefonát s mamou

Poslednou osobou, s ktorou Paťka hovorila, bola jej mama. „Mami, sprav mi, prosím ťa, na raňajky hamburger, praženicu a čaj, lebo na to mám chuť. Toto mi povedala okolo piatej. Žiaľ, čakala som ju už márne. Bolo to naše zlato a môj život,“ žialila za dcérkou aj po troch rokoch Emília. „Chcela zarobiť dosť peňazí na to, aby nám mohla pomáhať, a aj sama mala slušný život. Najkrajšie roky mala ešte pred sebou, veď v máji oslávila iba osemnásť. Pod stromček chcela kúpiť nový televízor,“ vravela po nehode uslzená a psychicky zrútená mama, ktorá tiež krátko po nehode išla okolo nej.

Televízor aj urna s popolom

Patrícia sa veľmi tešila na Vianoce a na chvíle so svojimi najbližšími, ktoré si vychutnajú pri novom televízore. Žiaľ, nebolo jej to dopriate. „Na Vianoce k jej fotke položíme zapálené sviečky a tíško si zaspomíname na to, čo všetko krásne sme spolu prežili, a aké mala plány. Chcem ju mať doma, hoci len spopolnenú v urne, aby bola s nami nielen na Vianoce, ktorých sa nedožila, ale stále. Rozhodli sme sa, že ju pochováme až vtedy, keď zomriem ja, alebo manžel, a budeme spolu s ňou,“ pridala smutne Patríciina mama.

Slzy aj rozhovory s dcérkou

Ani tri roky nezahojili rany, ktoré zostali na duši po smrti milovanej dcéry. Otec aj mama majú od jej tragickej smrti zdravotné problémy. „Bola naším slniečkom. Úprimne poviem, manžel si neraz poplače keď si pozeráme jej fotky a spomíname na ňu. Ja sa zase s ňou každý deň rozprávam. Vždy jej poviem, čo som zažila a čo je nové. Keď ju máme pri sebe, hoci len v urne, sme obaja pokojnejší a život bez nej znášame ľahšie,“ netají Emília.

Tretie výročie sa blíži

Zvykne sa vravieť, že čas zahojí všetky rany, Patríciiným rodičom ich veru nezahojil. „Iba pred pár týždňami som našla silu prečítať si nielen pitevnú správu, ale i noviny, ktoré o tej tragédii písali. A aj to len veľmi pomaly,“ priznáva mama. "Pre mňa nie sú dôležité dušičky, ale 25. november, kedy sme ju navždy stratili. V tento deň nejdem ani do práce, lebo by som to tam nezvládla. Chodíme nielen na miesto, kde sa nešťastie stalo, aby sme tam položili kvety, ale vždy jej doma pri fotkách zapálime sviečku. Jednoducho my na ňu nemyslíme iba občas, ale stále,“ dodáva na záver Emília.

Radosť prináša malý vnúčik

Smútok a žiaľ nad stratou milovanej dcéry pomáha zaháňať dvojročný vnúčik od ich mladšej dcéry. „Zaujímavé je, že sa narodil presne na Patríciu. Akoby to bolo nejaké znamenie,“ prezradil Marián. „Termín pôrodu sa akosi naťahoval, až to prišlo práve v deň Paťkiných menín, len o pár mesiacov neskôr ako zomrela,“ doplnila ešte Emília. Paťkiným rodičom tak svoju milovanú dcérku nebude pripomínať len televízor, ktorý im napokon darovala miesto nej firma, kde pracovala, ale aj vnúčik Leo, narodený na jej meniny.