Iné sľubovali, iné dávajú. Automobilka Jaguar Land Rover, ktorej závod vyrastá pri Nitre, by už budúci rok mal vyrobiť prvé automobily. Len s platmi zamestnancov, ktorými ich lákali do svojej výrobnej sféry, to vyzerá trochu inak. Dokonca výrazne inak.

Šéf spoločnosti Jaguar Land Rover Ralf Speth sľuboval zamestnancom automobilky v Nitre nadpriemerné mzdy. Realita však bude zrejme iná. Foto: archív

Tešili sa na super zárobok v automobilke, teraz prišiel šok: Na tisíceurový plat môžu zabudnúť!

Naši ľudia si už-už mädlili ruky a tešili sa, že na Slovensko prišiel zamestnávateľ, ktorý im dá platy približujúce sa vyspelej Európe. Zdá sa však, že sa tešili predčasne. Podľa poslanca Národnej rady Milana Krajniaka dostanú zamestnanci namiesto sľubovaného nadštandardného nástupného platu 1225 € podstatne menej. „Pri náboroch zamestnancov totiž vyšla na svetlo sveta skutočnosť, že Jaguar ponúka svojím zamestnancom plat iba 650 € v hrubom!“ tvrdí poslanec a dodáva: „Za takýchto podmienok sa stáva práca pre túto spoločnosť málo lukratívna a je veľký predpoklad, že pracovné miesta môžu byť obsadzované pracovnou silou zo zahraničia.“ Krajniak zároveň vyzýva vládu aby zasiahla. Na automobilku Jaguar si posvieti Brusel: Je megainvestícia desaťročia v ohrození? Oveľa menej ako vo Volkswagene Nástupné platy zamestnancov britskej automobilky sú teda na hony vzdialené tým, ktoré sľubovali, i tým, ktoré dáva nemecký automobilový koncern v Bratislave. „Tam sa za pri novo vyrokovaných podmienkach pohybuje nástupná mzda na úrovni 1050 €,“ vraví Krajniak a poukazuje na fakt, že štát poskytol automobilke Jaguar Land Rover množstvo výhod a nemalú dotáciu. „Slovenská vláda do tejto korporácie investovala 630 miliónov eur, pričom 130 miliónov priamo a 500 miliónov ako nepriamu pomoc," vyratúva Krajniak, podľa ktorého tých 630 miliónov eur štátnej pomoci pre Jaguár znamená, že môže 10 rokov zamestnávať 3 tisíc ľudí s 1200 eurovým platom zadarmo. Pomôže automobilka mestu, kde stojí? V Nitre to tak zatiaľ nevyzerá! Zamestnanie pre Srbov Ukrajincov? Milan Krajniak zároveň vyslovil presvedčenie, že plat, ktorý ponúka Jaguar, nie je lukratívny pre občana Slovenska, môže však byť lukratívny pre Ukrajincov alebo Srbov. „Slovenská vláda investovala 630 miliónov eur na to, aby sme riešili nezamestnanosť na Ukrajine alebo v Srbsku?“ pýta sa poslanec a zároveň vyzval šéfa Ministerstva hospodárstva Petra Žigu, ako aj a ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, aby pozastavili akúkoľvek investičnú pomoc pre Jaguar Land Rover až dovtedy, kým automobilka nedodrží svoj sľub. Ďalšia automobilka na Slovensku: Bude Mitsubishi piatym závodom u nás? Úrady práce s tým vraj ticho súhlasia Pri poukazovaní na situáciu, ktorá sa deje okolo prijímania nových zamestnancov do britskej automobilky, zašiel Milan Krajniak ešte ďalej. „Vyzývam ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, aby neudelil žiadne pracovné povolenie pre pracovníkov zo zahraničia, z Ukrajiny a Srbska, a to až dovtedy, kým sa táto situácia nevyrieši, aby Jaguar nemohol 'fixlovať' za tichej asistencie úradov práce tak, že nikto zo Slovenska nechce v automobilke robiť,“ zdôraznil poslanec. Slováci v automobilkách majú platy ako bankári! Pozrite si tie sumy, budete poriadne prekvapení Obe ministerstvá reagujú Tvrdenia nenechali spomínané ministerstvá bez reakcie. „Investičnú pomoc firma nečerpá, pretože ju posudzuje Európska komisia,“ povedal hovorca Ministerstva hospodárstva Maroš Stano. „Podľa našich informácií od spoločnosti Jaguar, informácia o výške príjmu ich budúcich zamestnancov, ako ich odprezentovala opozícia, nie je pravdivá. Automobilka navyše jasne deklarovala, že počíta predovšetkým s pracovníkmi z okolia svojho závodu. Rezort dopravy nemá možnosť žiadnym spôsobom ovplyvniť platy a personálnu politiku v súkromnej spoločnosti,“ reagoval odbor komunikácie ministerstva dopravy. Štrajk vo Volkswagene: Chcú vyššie platy, my máme oveľa nižšie! Jaguar sa bráni a vysvetľuje Prezentované informácie nenechali chladnými ani britskú automobilku, ktorá sa tiež snaží vysvetliť celú, pre ňu určite nepríjemnú, záležitosť. „Informácie nezohľadňujú všetky súčasti systému nášho odmeňovania. Mesačná mzda pre kvalifikovaných robotníkov a výrobných pracovníkov sa bude pohybovať od 900 do 1 800 eur v priemere za mesiac, a to v závislosti od pracovnej pozície a skúseností. Priemerná mzda pozostáva z mesačného platu, príplatku za dopravu, príplatku za zručnosti, mesačného bonusu a trinásteho platu. Medzi naše ďalšie benefity patria doplnkové dôchodkové, úrazové či životné poistenie. Sme presvedčení, že to je v tomto regióne zaujímavá ponuka. Väčšina nových pracovníkov navyše bude z Nitry a okolia,“ bráni sa Jaguar prostredníctvom svojho hovorcu Jozefa Plška. Ukončenie výstavby závodu sa predpokladajú koncom roka 2018 a v prvej fáze bude závod vyrábať 150-tisíc áut ročne, v druhej sa má tento počet zdvojnásobiť. O koľko si polepšia? Slovenská automobilka historicky zvyšuje platy!

Autor: Jozef Uhlárik