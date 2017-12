Tak toto sa len tak nevidí: Pozrite, kto bude jazdiť v Nitre na autobusoch

Na linkách mestskej autobusovej dopravy v Nitre začne v najbližších dňoch jazdiť 15 vodičov z Ukrajiny.

Dopravný podnik Arriva Nitra chce ich zamestnaním zabrániť tomu, aby sa opakoval problém s nedostatkom vodičov. Masívne výpadky spojov v Nitre trvali od mája až do začiatku novembra.

Vypomáha kto môže

Momentálne vypomáhajú na mestských linkách vodiči z iných oblastí Slovenska. „V októbri boli kolegovia priamo na Ukrajine a robili tvrdý výber, aby tí vodiči boli naozaj profíci v každom smere, čo aj sú. V novembri sa robili papierové úkony, aby získali pracovné povolenie,“ informoval dnes na stretnutí s novinármi v Nitre generálny riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusy.

Pred tým jazdili v Kyjeve

Vodiči predtým jazdili na mestských autobusoch v Kyjeve. Prechádzajú aj kurzom slovenčiny, aby sa vedeli s cestujúcimi dohovoriť. Arriva plánuje na Slovensko dotiahnuť aj ďalších vodičov z Ukrajiny, keďže v rámci celého Slovenska jej chýba približne stovka šoférov, a zároveň očakáva, že v priebehu najbližších rokov jej odíde 50 – 60 vodičov do dôchodku.

Budú sa podieľať aj na duálnom vzdelávaní

Ako však zdôraznil generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan, zamestnávanie vodičov zo zahraničia ani ich presun v rámci krajiny nie sú dlhodobo udržateľné riešenia. Z dlhodobého hľadiska by podľa neho prinieslo pozitívny efekt najmä legislatívne zníženie minimálneho veku pre vodičský preukaz na autobus z 24 na 21 rokov a tiež zvyšovanie platov. Arriva sa chce podieľať aj na duálnom vzdelávaní. Dopravný podnik v tomto roku navýšil priemernú mzdu vodičov minimálne o štyri percentá, čo predstavuje 80 eur.

Budú zvyšovať mzdy

V postupnom zvyšovaní miezd plánuje pokračovať aj v roku 2018. V spolupráci s mestom Nitra zaviedli aj motivačný príspevok pre vodičov vo výške 145 eur. „Stávame sa zamestnávateľom, pre ktorého sa oplatí pracovať, pretože v histórii sa ešte nestalo, že by sme mali 17 vodičov v autoškole, ako je to teraz,“ podotkol Kusy. Títo vodiči začnú jazdiť v nitrianskej MHD v priebehu dvoch – troch mesiacov, sú medzi nimi aj tri ženy.

Mali by platiť pokutu

Od 6. novembra mal platiť dodatok k zmluve o výkonoch vo verejnom záujme, podľa ktorého by mala Arriva Nitra zaplatiť mestu Nitra pokutu 1 000 eur za každý spoj vynechaný z viny dopravcu. Schválili to nitrianski mestskí poslanci na zastupiteľstve. Dopravca však zatiaľ dodatok k zmluve nepodpísal, rokuje s mestom. „Bez ohľadu na to, či dodatok bude podpísaný, alebo nie, a aké bude jeho znenie, naším cieľom je dodávať služby na sto percent,“ povedal Ivan.