Spravte si plány na december už teraz: Adventné dni v Trnave stoja za návštevu!

Do najkrajších sviatkov roka zostáva síce ešte mesiac, no to určite nie je dôvod, aby ste si čaro adventu neužili už teraz.

V rámci Adventných trhov je Mestská veža pre návštevníkov otvorená počas piatkov a sobôt až do 21.00 hod., ostatné dni sú otváracie hodiny v štandardnom režime zimnej sezóny. Foto: red

Spravte si plány na december už teraz: Adventné dni v Trnave stoja za návštevu!

Vianočnej atmosféry predsa nikdy nie je dosť. Ak si ju chcete s rodinou vychutnať ako sa patrí, od 1. do 23. decembra môžete zavítať napríklad do slovenského Malého Ríma. Predvianočná Trnava je jednoducho neopísateľná a každý si z nej odnesie nezabudnuteľné zážitky. Čo všetko si pre vás prichystala? ADVENTNÉ TRHY Množstvo kulinárskych špecialít, svetovej medoviny i vína, remeselníkov a ručne vyrábaných výrobkov od slovenských predajcov na vás čaká na Adventných trhoch na Trojičnom námestí. Začínajú sa 1. decembra a okrem predvianočnej nálady a rozsvietenia stromčeka sa môžete v tento deň tešiť aj na vystúpenie známej speváčky Simy Martausovej. MIKULÁŠ V TRNAVE Počuli sme, že Mikuláš si už pomaly balí veci a chystá sa na cestu do Trnavy. V utorok 5. decembra opäť príde potešiť všetky deti na námestie nesúce jeho meno. Nebudú chýbať anjeli, čerti ani mikulášsky záprah. Príďte o 17.15 hod. privítať tohto vzácneho hosťa a spolu s ním rozsvietiť Námestie svätého Mikuláša. Deti určite poteší aj vystúpenie Mira Jaroša s kapelou na Trojičnom námestí o 18.00 hod. MESTSKÁ VEŽA S LAMPÁŠOM Najkrajší výhľad na Adventné trhy budete mať bez pochýb z Mestskej veže. Objavte jej zákutia s lampášom v ruke počas špeciálnych predvianočných výstupov so sprievodcom v historickom kostýme. Vo štvrtky a nedele vás schodík po schodíku zoznámi s príbehmi a legendami tejto dominanty mesta. Dátum, čas a rezervácie nájdete na tomto odkaze. V rámci Adventných trhov je Mestská veža pre návštevníkov otvorená počas piatkov a sobôt až do 21.00 hod., ostatné dni sú otváracie hodiny v štandardnom režime zimnej sezóny. Lístky si môžete zakúpiť v Turistickom informačnom centre – Región Tirnavia. KLZISKO Ani tento rok Trnava nezabudla na milovníkov korčuľovania. Verejné klzisko nájdete na Hlavnej ulici, kde vám korčule radi zapožičajú. Klzisko môžete využívať do 7. januára 2018 medzi 10.00 hod. a 20.00 hod. STREDOVEKÉ VIANOČNÉ TRHY Jedna z najkrajších lokalít v centre Trnavy už tradične privíta dobových remeselníkov. Zastavte sa na pohárik horúceho vianočného punču podávaného v tradičných dobových krčahoch, ochutnajte makové či orechové šporheltové dolky s poctivou dávkou roztopeného masla a spoznajte stredoveké remeslá. Nebudú chýbať živé zvieratá ako ovce, kačice a husi. Novinkou bude živý adventný kalendár, ktorý návštevníkom ponúkne množstvo vystúpení až niekoľkokrát za deň. ŠPECIÁLNE OTVÁRACIE HODINY MESTSKEJ VEŽE: Pondelok – štvrtok : 11.00 – 17.00 hod.

Piatok – sobota: 11.00 – 21.00 hod. (posledný vstup o 20.30 hod.)

Nedeľa: 11.00 – 17.00 hod. ŽIVÝ ADVENTNÝ KALENDÁR: 15. 12. od 12.00 – 18.00 hod.

16. 12. od 10.00 – 18.00 hod.

17. 12. od 10.00 – 18.00 hod. ADVENTNÉ KONCERTY: 2. 12. Spevácky zbor Lúčnica

10. 12. operné hviezdy a hostia

17. 12. Iva Bittová a Čikori

23. 12. Spektrum

Všetky koncerty sa začínajú o 20.00 hod. v Kostole sv. Jakuba.

Lístky si môžete zakúpiť v Turistickom informačnom centre – Región Tirnavia. KONCERTY NA TROJIČNOM NÁMESTÍ: 1. 12. Sima Martausová – Otvorenie Adventných trhov a rozsvietenie vianočného stromčeka

8. 12. Katka Koščová

15. 12. Juraj Hnilica

Všetky koncerty sa začínajú o 19.00 hod. Vstupné: ZDARMA DIVADIELKA PRE DETI: 3. 12. Janko a Marienka

10. 12. O múdrej princeznej

17. 12. O dvanástich mesiačikoch Divadielka sa začínajú o 17.00 hod. v západnom krídle radnice. Lístky si môžete zakúpiť v Turistickom informačnom centre – Región Tirnavia.

Autor: red