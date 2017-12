Prvé Vianoce bez otecka: Katarína ostala sama s deťmi, musia obrátiť každé euro

Rédekyovci z Dolných Kočkoviec mali pred sebou krásny spoločný život. Pred dvomi rokmi sa im podarilo kúpiť vysnívaný starší domček, v ktorom plánovali žiť so svojimi piatimi deťmi. Všetko zmenila veľká tragédia a rodina ostala bez otca. Jeho miesto pri štedrovečernom stole bude prvýkrát prázdne.

Rédekyovci od začiatku túžili po veľkej rodine. „Dlho sa nám nedarilo, nakoniec sa nám narodilo detí päť. Manžel ich miloval, boli pre neho všetkým. Jožko sa po práci vždy ponáhľal za rodinou, mal nás veľmi rád,“ spomína vdova Katka (42). Ich šťastie však trvalo len do jari tohto roka. Vtedy sa stalo obrovské nešťastie. Jozef († 49) nečakane zomrel za volantom kamióna v Poľsku na zlyhanie srdca.

Pre Katku bol manžel životnou istotou. „Bol veľmi pracovitý, nedokázal sedieť len tak so založenými rukami. Odkedy sme mali domček, vlastnými rukami ho pomaly opravoval. Keď som sa ho spýtala, kedy budeme mať chvíľku iba pre seba, láskyplne ma objal a povedal, že aj to bude, keď dá všetko do poriadku. Už sa toho nedožil. Jožkovu fotografiu mám pod vankúšom, rozprávam sa s ním. Chýba mi každý deň, každú chvíľku,“ hovorí Katka a neudrží slzy.

Jozef (†49) Foto: autor

Keď zomrel, pre rodinu nastali ťažké časy, a to aj finančne. Na obecnom úrade zorganizovali zbierku, časť peňazí išla na pohreb a zvyšok na dokončenie rozrobenej kanalizácie pri dome. Katke pomohli aj Jozefovi kolegovia a príbuzní. Až teraz sa jej podarilo nájsť si prácu. Nastúpila na dohodu do firmy, kde robí ešte len dva týždne a nemá istotu, či bude mať robotu aj po novom roku.

Pritom Katka sa musí postarať o štyri dcéry – Natálku (7), Sabinku (10), Simonku (12), Michaelu (16) a syna Jozefa (19). Miška je prváčkou na zdravotnej škole, Jožka čaká maturita v dubnickej priemyslovke. Chcel by pokračovať na vysokej škole v Žiline, či však na to budú peniaze, je veľkým otáznikom. Rodine sa v nedokončenom domčeku nežije ľahko.

Katarína (42) zostala s deťmi sama. Foto: autor

Dievčatá sa tiesnia v izbičke s poschodovou posteľou a malým televízorom, ktorý si pamätá ešte minulé storočie, Jozef má svoju izbičku, kde má iba to najnutnejšie - posteľ, malý skladací stolík a ešte menšiu poličku. V dome sú aj ďalšie izby, nie sú však peniaze na ich zariadenie. Onedlho budú Vianoce, prvé bez otca rodiny. Katka netají, že pre nich budú veľmi smutné a skromné. Na darčeky totiž nezostanú peniaze.

S vdovským, so sirotskými a s prídavkami na deti dostane 640 eur mesačne. Na prvú výplatu nečaká viac ako 480 eur. Pritom mesačné výdavky rodiny vrátane hypotéky sú takmer 700 eur. Okrem toho treba zaplatiť stravu, cestovanie, veci pre deti do školy či oblečenie. So splácaním úveru Katka nemešká, bojí sa, aby neprišli o dom. „Hypotéku treba platiť za každých okolností, aj preto musím trikrát obrátiť každé euro, keď plánujem nejaký nákup.“

Už dnes vie, že vianočné priania detí nedokáže splniť. Natálka sníva o koníkovi jednorožcovi, Sabínka túži po domčeku z lega, Simonka by chcela čierne „roztrhané“ rifle a Miška tlačiareň k počítaču. Jožkovi dosluhuje starý notebook, ktorý potrebuje kvôli škole. „Hlavné je, aby sme boli všetci zdraví. To je najdôležitejšie,“ uzavrela skromne mama piatich detí.

Ako môžete pomôcť?

Plus pre ženy je charitatívny projekt denníka Plus JEDEN DEŇ. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ženám a matkám, ktoré sa ocitli v núdzi a bojujú s ťažkým osudom. Charitatívny projekt spravuje občianske združenie Záleží nám, čo je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci.

Statočnej Kataríne môžete finančne prispieť aj vy

prostredníctvom portálu www.zalezinam.sk/plusprezeny