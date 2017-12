Po smrti Sebastiánka (†3) v nitrianskej nemocnici prvá veľká zmena: Neuveríte, kto nahradí odstupujúcu primárku!

Nešťastným rodičom žiadne peniaze nenahradia milovaného synčeka, ale nechcú, aby vinníci ostali nepotrestaní. Nitrianska nemocnica, kde Sebastiánko (†3) zomrel, dostala pokutu 8 500 eur. Zatiaľ žiadne personálne zmeny v prípade zbytočnej smrti chlapčeka neurobila. Primárka detského oddelenia však už vo svojej funkcii nie je. Vraj odstúpila na vlastnú žiadosť.

Tragédia, ktorá sa stala koncom januára v nitrianskej Fakultnej nemocnici, šokovala celé Slovensko. Po zlyhaní zdravotníckeho personálu, čo po vyšetrovaní potvrdil aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zomrel iba trojročný Sebastiánko.

Rodičia s ním prišli do nemocnice s podozrením na cukrovku, lenže po začatí liečby na detskom oddelení nitrianskej nemocnice sa jeho stav po pár hodinách prudko zhoršil až natoľko, že chlapček musel byť prevezený do nemocnice v Bratislave. Tam však už skonštatovali len jeho smrť.

Namiesto pokory nezmyselné útoky

Sebastiánkovi užialení najbližší síce nechcú žiadnu pomstu, no zaprisahali sa, že nájdu tých čo sú za jeho smrť zodpovední. Že to nebude ľahké ukázali aj udalosti z konca leta.

Podľa chlapcovej babky si niektoré sestry založili na sociálnej sieti profily, z ktorých napádali a útočili ohováraniami na zúfalú Sebastiánkovu mamu. „Napokon sa k hlavným atakom priznala dcéra jednej z nich, že všetko to šialenstvo a zlé smerom k Sebastiánkovej mame spôsobila ona,“ prezradila chlapčekova babka Kaja Očkovská. Nepochopiteľné ataky na najbližších nebohého chlapca niekto „vyšperkoval“ skutkom, nad ktorým zostáva rozum stáť. „Práve v tom čase nastalo aj ničenie jeho hrobčeka so zámerom mamu psychicky zložiť. Ktosi pootáčal všetkých anjelikov dole hlavou, hrob pooblieval voskom, zničil na ňom lampáše a porobil i ďalšie škody. Dcéra sa z toho, čo uvidela, úplne zrútila,“ opísala Kaja Očkovská udalosť, nad ktorou zostáva normálnemu človeku rozum stáť.

Svedomie sa im predsa len pohlo

Po minulomesačnej návšteve vedenia nitrianskej nemocnice odchádzala Sebastiánova babka predsa len s trochu lepším pocitom. „Úprimne poviem, bolo to prvýkrát čo som sa cítila dojatá po návšteve nemocnice. Bolo vidieť, že niektorých ľudí z jej vedenia to, čo sa stalo mrzí, ba prejavili predsa len štipku ľútosti. Žiaľ, toto nemôžem povedať o sestričkách, ktoré akoby si ani neuvedomovali čo nám svojím konaním spôsobili,“ povedala Kaja Očkovská po návrate z nemocnice. Nám sa ale podarilo zistiť, že zo svojej funkcie odstúpila primárka detského oddelenia.

Odstúpenie na vlastnú žiadosť

Podľa slov hovorkyne nemocnica zatiaľ nevyvodila žiadne dôsledky voči zdravotnému personálu. Chce tak urobiť až po prešetrení prípadu externým znalcom. Odstúpenie primárky je však prvým krokom k tomu, že chyba sa niekde predsa len stala. „Nechceme, aby došlo k nejakej dezinformácii, pretože odstúpenie primárky nemá žiadny súvis s prípadom Sebastiána. Stalo sa to na jej žiadosť,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. Každopádne faktom je, že primárka odstúpila iba pár týždňov po poukázaní Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na skutočnosť, že celý smutný prípad sa stal pre zlyhanie zdravotníckeho personálu nemocnice. Teda jej podriadených!

Zaujímavá výmena pozícií

Za odstupujúcu primárku Silviu Labovskú nemocnica zatiaľ náhradu nemá. „Dočasnou primárkou bude doktorka Pechočiaková,“ prezradila hovorkyňa nemocnice. Zastupujúcou primárkou teda bude lekárka, ktorá v nemocnici v roku 2013, ešte za exriaditeľa Jozefa Valockého, upozornila nielen na utajovanie liečby dojčaťa, ale tiež na bielenie v jeho zdravotnej dokumentácii. V tom čase bola poverenou primárkou Silvia Labovská, ktorá zákaz práce Pechočiakovej na detskom oddelení podľa nej odôvodnila vysokým krvným tlakom lekárky. A bola to práve Labovská, ktorá mala na rannom sedení povedať pred všetkými lekármi detského oddelenia, že doktorka Pechočiaková má zakázané od pána riaditeľa chodiť na oddelenie a zdržiavať sa má len vo svojej a v príjmovej ambulancii. A práve ju teraz Zuzana Pechočiaková dočasne nahradí.

Naozaj nikto vinu necíti?

V prípade nezmyselnej a najmä zbytočnej smrti Sebastiánka (†3) je to teda prvá zmena na detskom oddelení. „Ak hovorkyňa nemocnice tvrdí, že kvôli Sebastiánkovi sa u nich zatiaľ neudiali žiadne personálne zmeny, tak je otázne, čo vlastne nemocnica od tejto strašnej tragédia spravila. Keď nič, tak potom je to naozaj smutné,“ krútia hlavou na doterajším postojom nemocnice Sebastiánkovi (†3) najbližší. Podľa našich zdrojov to ale s dobrovoľným odstúpením pani primárky nebolo vôbec až také, aké sa to prezentuje na verejnosti. Je na zamyslenie, prečo nikto z personálu, ktorý aj podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou jednoznačne pochybil, nemá v sebe pud sebareflexie a neprizná konečne svoje zlyhanie. Mŕtvy Sebastiánko a jeho najbližší by si to určite zaslúžili.