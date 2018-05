OTVORENÁ spoveď mamičky nadanej hendikepovanej športovkyne (22): TAKTO to zvládame v živote my!

V živote to nemajú ľahké, napriek tomu majú veľkú chuť dokázať, že aj oni vedia byť jedineční! Presne taká je aj hendikepovaná Gabika (22) z Košíc, ktorá sa venuje športu od svojich desiatich rokov. O jej šikovnosti svedčí aj fakt, že žne úspech za úspechom!

Ak by sme mali čo najstručnejšie charakterizovať súťažiacich, asi najvýstižnejšie by bolo označenie „čisté duše“. Takou je aj usmievavá Gabriela Petrovičová (22) z Košíc, z tímu tamojšieho Domova sociálnych služieb Domko. Do Trenčína prišla spolu s mamou Slávkou (50).

„Gabika je veľmi milé a radostné dievča. Vo svojom svete má šťastný život,“ odpovedala láskyplne mama, keď sme sa spýtali, aká je jej dcéra. Ako doplnila, Gabika je mentálne zaostalá stredného stupňa. „Keď sa dozviete, že sa vám narodilo hendikepované dieťa, pre rodiča je to veľmi ťažké. Ale keď sa s tým zmierite a príjmete to, zistíte, že aj takýto život môže byť plnohodnotný,“ ubezpečuje pani Slávka.

Gabika sa venuje športu od svojich desiatich rokov. Jej doménou je beh na lyžiach. V tomto športe bola úspešná nielen na majstrovstvách Slovenska, ale našu krajinu reprezentovala aj v zahraničí. V roku 2013 na špeciálnych zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu a vlani v rakúskom Schladmingu, kde v behu na lyžiach na tisíc a päťsto metrov skončila na 6. mieste. S plávaním začala pred štyrmi rokmi. Na vlaňajších Národných hrách špeciálnych olympiád v Šamoríne skončila na druhom mieste.

„Keď bola Gabika maličká, v televízii sledovala podobné súťaže. Vždy sa ma pýtala: Mamka, aj ja to dokážem? Odpovedala som jej: Áno, dokážeš, keď budeš usilovná a disciplinovaná. Šport je pre moju dcéru nielen možnosťou zažiť úspech, ale aj veľkým pomocníkom pri zaradení sa do každodenného života,“ hovorí pani Slávka.

Podľa nej, Gabiku netrápi, ani keď neskončí na stupni víťazov. „Berie to tak, ako to príde. Neodradí ju to od ďalšieho úsilia, v tom je jej sila. Vždy ide s plným nasadením. Teší sa z každého štartu,“ vyzdvihla mama dcérinu nezlomnosť.

V Trenčíne sa však Gabike darilo. V prsiach na 25 metrov obsadila druhé miesto. „Dnes mi to išlo super. Šport mi dáva radosť a energiu,“ usmieva sa mladá plavkyňa. Medailu jej odovzdala bývalá lyžiarka a dvojnásobná olympionička Jana Gantnerová mladšia (28). „Môžem tu zažiť tú svetlejšiu stránku športu, keď vidím, ako sa športovci s mentálnym postihnutím tešia už len z toho, že vstúpia do bazéna a majú možnosť športovať. To sa na bežných pretekoch nevidí. Ich čistá radosť, ktorú vedia prejaviť oveľa viac, ako my, zdraví, mi dáva vnútorné naplnenie,“ nadchýna sa bývalá olympionička.

Ku Gabikinmu šťastiu patrí aj jej podobne postihnutý priateľ Marcel Marinica (24), taktiež z Košíc. Keďže je výborný plavec, ani on nechýbal na olympiáde v Trenčíne, kde obsadil druhé miesto. Obaja chodili do špeciálnej školy a teraz aj do zariadenia Domko. „Rozumejú si, idú sa spolu prejsť, obaja športujú. Marcel odprevadí Gabiku do fitka, počká ju a potom odprevadí domov. Je to ideálna platonická láska a takou to možno aj zostane. Sú na začiatku vzťahu. Či prerastie do lásky so všetkým, čo k tomu patrí, ukáže čas,“ zhodnotila Gabikina mama.

„Marcel je dobrý kamarát, navzájom sa povzbudzujeme,“ teší sa plavkyňa. „Za Gabiku by som dal aj to posledné,“ vyhlásil odhodlane Marcel. „My sme ako cez kopirák. Keď sme spolu, to sú naše najväčšie chvíle radosti,“ priznali obaja so šťastným smiechom. Na pretekoch sa nepohli od seba. Keď mali prestávku medzi súťažnými plavbami, spolu šantili v detskom bazéne.

Gabika skončila trojročnú učňovku zameranú hlavne na starostlivosť o domácnosť. Veľmi rada by niekde pracovala a bola užitočná aj pre iných. Baví ju robota s hlinou, zvládla by aj jednoduchšie práce, napríklad robiť informátorku pri zdvíhaní telefónov alebo na vrátnici. Podľa mamy, problémy by jej nerobilo ani upratovanie, pretože k tomu bola vedená.

„Šanca na zamestnanie je slabá. Dcéra totiž potrebuje pri práci usmerniť. V súčasnosti, kedy sa kladie dôraz na výkony, sa len veľmi ťažko nájde zamestnávateľ, ktorý by potreboval takú pracovníčku,“ hovorí sklamane Gabikina mama, ktorá je právničkou. Je však presvedčená, že zamestnávateľ by v Gabike získal „pridanú hodnotu“ do svojho uponáhľaného života. „Takíto ľudia otvárajú brány do inej, emociálnej komnaty. Pomáhajú prežiť v ťažkých chvíľach, pretože dokážu priniesť pokoj do duše a vyrovnanosť. Človek si pri nich uvedomí, že život je aj o niečo inom, ako len o naháňaním sa za materiálnymi hodnotami,“ uzavrela Gabikina mama.