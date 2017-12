Je vám v električke na Obchodnej zima? Nie nezdá sa vám to, a TOTO je skutočne kuriózny dôvod!

Veziete sa v električke a odrazu je vám poriadna zima. Trvá to však iba pár zastávok a tak sa pýtate, či sa vám to iba nezdalo. Nie nezdalo, na Obchodnej ulici v Bratislave sa to skutočne deje.

ilôustračné foto: Počas cesty cez Obchodnú vám môže byť oveľa zimšie ako na iných zastávkach. Foto: Tony Štefunko

Oprava električkovej trate na Špitálskej má jeden skutočne zaujímavý dôsledok, o ktorom informoval dopravný podnik. Keď električky vojdú do oblasti Obchodná – Radlinského – Blumentál musia kúriť menej. „Počas opravy električkovej trate na Špitálskej ulici sa zvýšilo energetické zaťaženie Obchodnej ulice, nakoľko týmto úsekom premávajú aj odklonené električkové linky. V záujme toho, aby dopravný podnik nemusel pristúpiť k znižovaniu rýchlosti vozidiel, čo by malo za následok meškanie spojov, prípadne nemusel pristúpiť k obmedzeniu počtu spojov električkovej dopravy, musel prijať opatrenie z dôvodu nevyhnutnosti zníženia vysokého energetického odberu - električky, ktoré budú vchádzať do oblasti Obchodná – Radlinského – Blumentál budú kúriť na nižšiu teplotu a akonáhle spomínanú oblasť vozidlá opustia, budú kúriť opäť štandardne,“ objasnil čudnú situáciu dopravný podnik. A tak vám na tejto trase bude „zima“, až dokiaľ nespustia opravovanú trať na Špitálskej.

Autor: nm