Hystéria ako v stredoveku: V Piešťanoch zakázali Pochod čertov!

Keby to nebola pravda, tak to vyzerá ako pokus o nevydarenú frašku. Piešťanskí poslanci smrteľne vážne zakázali Krampus - pochod čertov. Na druhej strane, lepšiu reklamu si organizátori pochodu želať nemohli.

Podľa hovorkyne radnice Evy Bereczovej, poslanci mestského zastupiteľstva na štvrtkovom zasadnutí prijali uznesenie, ktorým primátora zaviazali k tomu, aby vykonal všetky možné opatrenia na to, aby pochodu zabránil. „Jedinou zákonnou možnosťou, ktorá má však zároveň podľa nás viacero problematických rovín, je zakázať podujatie z dôvodu, keď sa má konať na mieste, kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu. Takéto rozhodnutie primátor na žiadosť poslancov podpísal,“ spresnila Bereczová.

Nad niektorými argumentmi proti pochodu zostáva rozum stáť. Odporcovia ho označili napríklad za šírenie zla a dokonca padol „argument“, že čerti budú vyzerať príliš realisticky. "Satan je váš otec“, "peklo na vás", "ak to nezrušíte, zrátame vám to vo voľbách", „snažíte sa ľudí odlákať do konzumu a debility", "satanistické orgie", Boh vám to zráta", aj takéto nenávistné maily poslali odporcovia pochodu na adresu piešťanskej radnice.

„Chápeme, že ľudia sú rôzni a každý má iný názor. Keďže veľká časť organizačného tímu sú veriaci ľudia, prekvapila nás dezinformácia, že sa jedná o zámerné šírenie zla a podobne. Zatiaľ čo tisíce ľudí sa na podujatie tešia, iní by ho najradšej zakázali. Žijeme však v modernom svete, ktorý by sa mal zakladať na hodnotách slobody a tolerancie,“ povedali o pochode jeho organizátori a dodali: „Krampus má pripomenúť aj nám dospelým, aká škaredá a odvrátená je strana zla.“

Pochod čertov sa dnes podvečer napokon konal. A to priamo v centre kúpeľného mesta. Všetko za zaobišlo bez zbytočných incidentov, čoho sa organizátori najviac obávali. V centre mesta pochodovalo štyri desiatky čertov v maskách, nechýbal ani svätý Mikuláš a anjeli, ale hlavne tisícky nadšených divákov.

Piešťany protičertovskou hystériou utŕžili poriadnu hanbu a ani sa nemuseli príliš namáhať. “Teraz aby sme sa báli, že poslanci odhlasujú verejné pálenie kacírov a čarodejníc na námestí,“ poznamenala sarkasticky mladá mama s asi desaťročnou dcérou a natešene si urobili selfie s rohatým čertiskom.

Krampus bol vytvorený ako protiklad Mikuláša, ktorý obdarováva dobré deti sladkosťami, zatiaľ čo Krampus berie zlé deti zo sebou. Mýtický Krampus má viesť deti k tomu, aby boli dobré. Deťom sa takto už dlhé desaťročia vysvetľuje pojem medzi dobrom a zlom. Divadelná postavička Krampusa teda nebola vytvorená na propagáciu zla. Práve naopak – aby pred zlom odradzovala, strašila a ukázala rozdiel medzi dobrom a zlom.