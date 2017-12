Hrôza na cintoríne: Ľudská hyena opäť zničila Sebastiánkov (†3) hrobček

Je toto ešte človek? Nešťastná rodina nebohého Sebastiánka (†3) z Nitry dostáva jednu ranu za druhou. Akoby nestačilo, že vinou zdravotníckeho personálu nitrianskej nemocnice prišli o svojho malého anjelika, niekto opäť zničil jeho hrob. To, čo po sebe neznámy vandal zanechal, chlapčekových najbližších veľmi ranilo.

Nezmyselnú a nepochopiteľnú smrť krásneho modrookého anjelika niesli a stále nesú jeho najbližší veľmi ťažko, no to, čo im robia niektorí „ľudia“ na chlapčekovom hrobe, nedokážu pochopiť. „Čo toto bolo za človeka? Komu vadí hrob nášho mŕtveho synčeka?“ krútila hlavou zronená chlapcova mama Dominika pri hrobe Sebastiánka (†3). Pri pohľade na porozhadzované a porozbíjané kahance, ale tiež na povyvracaných a rozhádzaných anjelikov, sa jej tlačili slzy do očí. „Týmto nás chcú zlomiť, alebo dostať k nemu do hrobu?“ nechápala zúfalá mama.

Nechutný narodeninový „darček“

Smútok a hnev chlapčekových najbližších nad tým, čo videli, je o to väčší, že Sebastiánko (†3) by mal o týždeň štvrté narodeniny. „A na toto sa máme teraz pozerať?“ smúti Dominika, ktorú polícia predvolala na výsluch, podľa nej za medializáciu prvého zničenia hrobu ich milovaného dieťaťa. „Čo chcú riešiť? Veď niečo podobné sa na Sebinkovom hrobe stalo už asi štvrtý raz. Chýbajú tu kamery, ktoré by zachytili čo sa tu deje, a kto takéto niečo robí,“ vraví chlapčekova mama a dodáva: „Zrejme sú to takí, ktorí majú blízko tým, o ktorých sa píše v novinových článkoch. My sme síce nikoho nemenovali, no zrejme sa v nich vinníci smrti nášho synčeka našli.“ Sebastiánkov (†3) hrob musel niekto zničiť v noci, pretože keď od neho večer odchádzali všetko bolo v poriadku. ,„Čo sa tým ľuďom na tomto páči? Že sa vždy psychicky zrútim, alebo čo? K čomu ma chcú dohnať? Za čo nás všetkých trestajú? Zomrie nám dieťa a ešte sa musíme chodiť k jeho hrobu pozerať na toto“ so slzami v očiach opisuje Dominika svoje hrozné pocity pri pohľade na zničený synčekov hrob.