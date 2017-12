Horor v Bátovciach: Ozval sa obrovský rachot, v jednej z tried spadla omietka

Rozpadá sa im škola. Nepríjemnú situáciu zažili v piatok skoro ráno pedagógovia a žiaci Základnej školy v Bátovciach v Levickom okrese. V jednej z tried sa uvoľnil kus omietky a s veľkým hrmotom spadol na zem. Obec školy pritom už tri mesiace žiadala Ministerstvo školstva o dotáciu na jej opravu. Doteraz, žiaľ, neúspešne.

Problémy „obecnej“ školy, ktorá bola skolaudovaná pre 25 rokmi, sa začali podľa starostu po veľkej búrke v júli tohto roka, keď bola poškodená najmä strecha. Počas dažďov do nej zatekalo, pretože na poriadnu opravu strechy neboli financie. „Škola v súčasnosti nie je až v takom zlom stave, lebo sme sa ju postupne snažili zmodernizovať, zrekonštruovali sa záchody, vymenili okná, opravili kúrenie, plynofikáciu, no na ďalšie práce už nezostali peniaze. Aj preto sme v septembri žiadali ministerstvo o dotáciu na nutnú opravu strechy. Nikto nám ale neodpovedal, až sa stalo toto,“ vraví smutne starosta obce Peter Burčo

Hlavný vinník je dážď

Tú časť školy a triedy, do ktorých najviac zatekalo, teda jej najkritickejšiu časť, asi pred mesiacom predvídavo uzavreli a žiakov presunuli do iných priestorov, aby sa mohlo normálne učiť. „Napriek tomu sme pri dažďoch museli pod niektoré stropy, z ktorých kvapkala voda, dať vedrá. Súčasné počasie, keď nasnežilo a v noci mrzlo, si napokon vyžiadalo daň v podobe spadnutej omietky stropu jednej z tried,“ skonštatoval starosta. Padnutú omietku ako prvé objavili ráno po príchode do školy upratovačky, ktoré šli zotrieť natečenú vodu. Veľkým šťastím v nešťastí bolo, že trieda, kde sa to stalo, patrila medzi tie, ktoré boli nútene prázdne.

Peniaze sa odrazu našli

Ťažko si predstaviť, čo by sa mohlo stať keby sa v nej v tom čase nachádzali deti. Keďže do školy na viacerých miestach zateká, rovnaký stav sa môže stať aj v iných triedach, takže ide vlastne o časovanú bombu. „Kvôli zatekaniu sme uzavreli asi štyri či päť tried. My si tento stav uvedomujeme, lenže sami si s ním neporadíme. Opätovne sme preto ako obec žiadali ministerstvo o dotáciu na opravu strechy, ktoré nám po tejto udalosti odpísalo, že našu žiadosť zaregistrovalo, a že peniaze budú v pondelok schválené“ dodal na záver starosta. Ministerka Gabriel Matečná by mala dotáciu podpísať po návrate zo zahraničnej cesty, no otázne je, ako sa bude dať strecha za súčasného počasia rekonštruovať, a kto to urobí. Učitelia a deti v bátovskej škole budú teda aj ďalšie dni a týždne v napätí, z ktorého stropu sa na nich opäť zrúti omietka.