FOTO Toto by sa nepáčilo nikomu: Problémový sused má kúpelňu a záchod priamo na chodbe bytovky

To, čo prežívajú obyvatelia jedného paneláku, nie je čo závidieť. Chceli by žiť plnohodnotným životom, no ich sused im robí dennodenne problémy, s ktorým si nevedia dať rady. Kto ho konečne zastaví?

Jedno známe staré príslovie hovorí: Zlý sused - hotové nešťastie. Tak toto zažívajú obyvatelia v bytovke v Pohronskom Ruskove na juhu Slovenska. Zanedbaný päťdesiatnik býva podľa informácií televízie Markíza v bytovom dome viac ako desať rokov. Susedov však jeho správanie privádza do šialenstva. Ich sused si zriadil kúpelňu so záchodom priamo na chodbe, po ktorej musia chodiť aj ostatní.

Sused má kúpelňu a záchod priamo na chodbe. Foto: TV Markíza

Opitý sa vymočí kde sa dá

Šíri sa odtiaľ neskutočný zápach. "Aj výkaly som po ňom upratovala, stadiaľ už išli aj červíky a vyletovali muchy. Je to naozaj neznesiteľné," povedala pre televíziu Markíza nešťastná suseda. Snažili sa mu dohovoriť po dobrom aj po zlom, no vraj nič nepomáha. "Stále je opitý, príde, vymočí sa do pivnice, všade kde sa dá. Tu sa jednoducho bývať nedá," vyjadril sa pre televíziu druhý sused.

Ľudia majú so svojim susedom len problémy. Foto: TV Markíza

Deti sú kvôli tomu chorľavé

Susedia už volali policajtov, písali aj hygienikom. No a samozrejme, tlačia aj na starostu. Doteraz sa nič neudialo. Najhoršie je, že problémový sused je neplatič. "Spolu s manželkou sa snažíme platiť, no on to takto zneužíva," dodáva druhý sused. V bytovke bývajú mladé rodiny s malými deťmi, ktoré už boli aj choré. "Deti mali infekciu v ústach, lekár povedal, že to môže byť kvôli špine," vystrašene hovorí mladá mamička.

Kvôli špine a smradu sú choré aj malé deti. Foto: TV Markíza

Chcú, aby odišiel

Najradšej by boli, keby sused jednoducho odišiel. Zákon je ale zákon a nasilu ho vraj nikto vysťahovať nemôže. Muž odchádza z bytu zavčas ráno a chodí v noci. Niekedy sa viac dní ani neukáže.

V tejto bytovke sused robí svojim spolubývajúcim neznesiteľné problémy. Foto: TV Markíza

Idú hľadať riešenie

Starosta chce zorganizovať stretnutie, na ktorom by bol neprispôsobivý sused, polícia, hygiena, aj lekár a sociálka. Verí, že spoločnými silami nájdu vhodné riešenie. Aké, to je zrejme otázne, keďže sused je nepoučiteľný a jednoducho si nedá povedať.

