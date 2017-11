FOTO Školáčku Zuzku (13), ktorú zrazil autobus, už operovali: Rodičia nemajú dobré správy!

Trinásťročnú školáčku Zuzku z Chynorian pred týždňom zrazilo auto. S ťažkými zraneniami ju previezli do Detskej nemocnice v Banskej Bystrici. Lekári dievčatko udržiavajú v umelom spánku. Rodičia hovoria, že ich jediné a vytúžené dieťa v pondelok operovali. Dievčatko však ešte stále nemá vyhrané.

„Nie je to na najlepšej ceste,“ povedala nešťastne Zuzkina mama Zlatica (46). Školáčka, ktorá chodí do siedmej triedy, je jej vytúžené dieťa. „Strašne dlho som na Zuzku čakala. V zdravotnej kartotéke som mala napísané, že v živote dieťa nebudem mať. Lekár ma však utešoval, že nikdy nemáme hovoriť „nikdy“. Neskôr, na vyšetrení sono zistili, že som tehotná,“ spomína so slzami v očiach zúfalá matka.

Zuzkiných rodičov sme navštívili začiatkom týždňa. Vonku bolo studené veterné počasie, chvíľami poletoval prvé snehové vločky. V ich domčeku sa však v kachliach ešte nekúrilo. „Aj drevo stojí peniaze, musíme šetriť. Keď sa moje malé dievčatko vráti domov z nemocnice, budeme potrebovať každý cent,“ povedala ticho pani Zlatica. Ako priznala, už vyše pol roka je vážne chorá, takže nemôže pracovať. Jej druh, Zuzkin otec Michal (50) je murár, momentálne však bez stabilnej roboty. Rodina musí vyžiť zo 184,70 eur na mesiac, v ktorých je aj príspevok na Zuzku. Aby mohla ísť mama za svojou vymodlenou dcérou, pomáha kto môže.

Výnimkou nie je ani chynoranský obecný úrad, ktorý dal nešťastnej rodine 300 eur. „Na obecnom zastupiteľstve sme prerokovali žiadosť pani Kisovej a podľa našich možností sme jej poskytli finančné prostriedky. Aby mohla byť pri Zuzke v nemocnici, keď sa začne prebúdzať a držala ju za ruku a pomáhala jej,“ hovorí starostka Mária Lachkovičová a pokračuje: „Rodina žije vo veľmi skromných pomeroch. Sú to ľudia, ktorí pracujú, ale napriek tomu toho šťastia veľa nemali. Bola by som veľmi rada, keby sa našli dobrí ľudia, ktorí by im dokázali finančne pomôcť. Peniaze budú pre túto rodinu veľmi dôležité.“

Že sa pred vyše týždňom v nedeľu podvečer stalo Zuzke niečo zlé, ohlasovala jej malá sučka Kika. „Vbehla do kuchyne, začala brechať a nie a nie ju upokojiť. Hovorila som jej: Prestaň. Nevedela som, prečo z ničoho nič začala vyvádzať, keď nikto cudzí nebol pred dverami. Ale ona vycítila, že so Zuzkou je zle,“ zaspomínala na osudný deň pani Zlatica.

Nešťastie, pri ktorom mladá tínedžerka prišla takmer o život sa stalo už za tmy. Zuzka vystúpila z autobusu a vzápätí ju na krajnici zrazilo osobné auto. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej, vodič motorového vozidla nebol v blízkosti autobusovej zastávky dostatočne opatrný, nešiel primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z autobusu a nedbal na zvýšenú opatrnosť voči deťom.

„Je veľmi smutné, čo sa stalo Zuzke a jej rodine. Školáčka mala na druhý deň trináste narodeniny. Išla do Partizánskeho kúpiť sladkosti pre spolužiakov. Rodičia ju prvýkrát pustili samú cestovať, na čo nebola naučená, pretože dovtedy chodila vždy s maminou,“ uzavrela smutne starostka Mária Lachkovičová.

Mohlo by vás tiež zaujímať: