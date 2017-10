FOTO Krásna Zuzana (13) bojuje o život. Zúfalá mama jej odkazuje: Ľúbime ťa, bojuj!

Namiesto osláv bojuje o život. Tragicky sa skončila cesta do neďalekého Partizánskeho pre Zuzanku (13) z Chynorian. Chcela kúpiť spolužiakom sladkosti a rozdať im ich na svoje narodeniny. Keď vystúpila z autobusu a prechádzala na druhú stranu cesty, zachytilo ju osobné auto. Tínedžerka teraz leží v nemocnici s ťažkými zraneniami v umelom spánku.

Zuzanka chcela na oslavu svojich 13. narodením kúpiť spolužiakom sladkosti, no takmer ju to stálo život.

Nešťastie sa stalo ešte v nedeľu podvečer, keď už bola tma. Zuzankina púť do mesta by sa skončila šťastne, lenže po vystúpení z autobusu ju na krajnici zrazilo okolo idúce auto.

„Vodič motorového vozidla Kia Rio nebol v blízkosti autobusovej zastávky dostatočne opatrný, nešiel primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z autobusu a nedbal na zvýšenú opatrnosť voči deťom,“ skonštatovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elana Antalová na margo nehody, ktorá mohla mať najmä pre tínedžerku fatálne následky.

Prvýkrát bola v meste sama

Ťažký osud svojej dcéry ťažko znáša najmä jej mama, ktorá si vyčíta, že ju pustila samú do neďalekého Partizánskeho. „V živote nešla do mesta sama, vždy bola len so mnou. Už dlhší čas mi však vyčítala, že z nej robím bábätko, pričom on už má 13 rokov. Aj jej mladšie kamarátky vraj chodia do mesta samé, a prečo práve ja ju nechcem nikam pustiť samú. Doslova ma uprosila. V sobotu sme tiež videli v Partizánskom jej oveľa mladšiu kamarátku osamote. Prvýkrát v živote som ju teda pustia samú a vidíte, takto to dopadlo,“ vraví pomedzi slzy tínedžerkina mama Zlatica.

Otec videl doráňanú dcérku

Medzi prvými, kto prišiel na miesto nešťastia, bol aj otec zrazeného dievčatka. „Šiel som jej oproti, pretože už bolo takmer pol siedmej večer. Keď som tam došiel už bola zrazená. Po tom, čo som tam uvidel som takmer odpadol,“ prezradil smutným hlasom Michal

Jeho vážne zranené dievčatko po prvotnom ošetrení previezli záchranári do Detskej nemocnice v Banskej Bystrici. „Ešte stále je v umelom spánku, z ktorého by ju mali pomaly prebúdzať. Čo viem, tak mala trikrát poranenú hlavu, zlomené rebro a dvakrát zlomenú panvu,“ pridal otec Zuzkine zranenia.

Mama chce byť pri prebúdzaní

Stav tínedžerky je podľa matky síce veľmi vážny, ale všetci veria, že sa z neho dostane. „Len toľko jej môžem teraz odkázať, aby bojovala, lebo ju ľúbime a chcem, aby sa medzi nás vrátila,“ vraví so smútkom v hlase Zlatica, ktorá chce byť pri tom, ako budú lekári jej dievčatko prebúdzať z umelého spánku. „Lekári mi povedali, že od štvrtka ju začali pomaly prebúdzať z umelého spánku. Môže to vraj trvať i niekoľko dní. Umožnia mi však, aby som bola pri nej, lebo keď sa preberie nebude si pamätať na nič, takže bude dôležité, aby tam bol niekto, kto jej bude to podstatné z jej života pripomínať,“ dodáva mama.

Zuzkinou babkou lomcuje hnev

Nehoda, ktorá mohla stáť tínedžerku život nenechala chladnú ani jej babu. „Prečo mi nepovedali, že išla sama do mesta? Ja by som s tým určite nesúhlasila. Pomáham im ako sa len dá, od malička sa o ňu starám a teraz sa stane toto?“ čertí sa Emília, ktorá vnučke želá najmä skoré uzdravenie. „Viem, že sa hnevá, no keby sme čo i len tušili, že sa práve jej stane takéto nešťastie určite by sme ju samú nikam nepustili,“ vraví smutne tínedžerkina mama.

Vodič sa im ospravedlnil

Rodičia zrazeného dievčaťa sa tak namiesto osláv jej narodenín boja o jej život. „Hneváme sa na to, že ten šofér šiel tak rýchlo a zrazil našu dcérku, no aspoň že neušiel a snažil sa jej pomôcť. Hovoril nám, že v pondelok pochovával otca, takže asi aj on mal svojich starostí dosť. Nech mu slúži ku cti, že sa nám telefonicky ospravedlnil a zaujímal sa o Zuzkin zdravotný stav,“ skonštatovala Zuzkina mama a ešte dodala: „ Auto bolesť necíti, auto sa dá opraviť, alebo kúpiť nové, ale ľudský život, keď ste aj milionárom, si nekúpite...“

Tínedžerka by sa podľa predbežných správ mala zo zranení liečiť najmenej 42 dní.

Polícia hľadá svedkov

Nehoda sa podľa doterajšieho vyšetrovania stala tak, že vodič vo svojom jazdnom pruhu zachytil maloletú chodkyňu, prechádzajúcu na druhú stranu cesty, pravou stranou. „V dôsledku toho narazila hlavou do čelného skla vozidla, ktoré sa úderom hlavy rozbilo a spadla na pravú stranu vozovky," opísala možný scenár nehody policajná hovorkyňa. „V súvislosti s nehodou, ktorú vyšetrujeme ako prečin ublíženia na zdraví, zároveň žiadame jej svedkov, aby sa prihlásili buď na Okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom, alebo môžu akékoľvek informácie k nej poskytnúť na tiesňovej linke 158, alebo na telefónnom čísle 0917 519 795,“ uviedla na záver hovorkyňa trenčianskej polície.