FOTO Ján (69) mal svojej sestre zaťať sekerou do hlavy! Dôvod vás šokuje!

Polícia v Topoľčanoch prijala dnes asi o 14.30 hod. oznámenie o tragickej udalosti v obci Rajčany. Podľa našich informácií mal 69-ročný muž zaťať sekerou do hlavy svojej staršej sestre (†75).

Tú našla mŕtvu na lavičke jej sestra, ktorá hneď utekala k susedom a zavolala políciu.

"Privolané policajné hliadky okamžite prišli na miesto a bezprostredne po čine zadržali podozrivého 69-ročného muža. Momentálne na mieste prebieha obhliadka miesta činu a vykonávajú sa neodkladné a neopakovateľné procesné úkony," informovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Podľa našich informácií mal Ján od rána piť v krčme. Bol to vraj miestny alkoholik, ktorého sa ostatní báli. Keď sa opil, bol agresívny. So sestrou Amáliou (†75) sa mal pohádať pre peniaze. Keď mu ich nechcela dať, vyšiel pred dom, kde jeho sestra sedela na lavičke a zaťal jej sekeru do hlavy.

Ako sme zistili, muž mal byť v podmienke. Nie tak dávno vraj rovnako sekerou napadol muža v krčme. Dokonca mal stráviť aj nejaký čas za mrežami.

Viac informácií zisťujeme.