Zúfalá profesionálna matka Katarína: Jožka, o ktorého som sa starala od narodenia, sa nevzdám!

Bojí sa, že o chlapčeka, ktorého sa ujala, definitívne prišla! Profesionálna matka Katarína Dzurillová (58) si pred takmer šiestimi rokmi vzala do opatery iba päťdňového Jožka, ktorý bol v detskom domove v Spišských Vlachoch. Lenže nedávno naše úrady súhlasili, aby chlapčeka adoptovali na Malte. Katarína, ktorá podľa úradníkov však nezažiadala o jeho adopciu, ho chce získať späť. Verila, že jej pomôže súd. Včera však zistila, že situácia je oveľa vážnejšia ako myslela.

Katarína sa o chlapčeka starala od marca 2011. Bol pre ňu, ako pre profesionálnu matku, tretím dieťaťom. U Dzurillovcov bol Jožko do 10. októbra 2016. Detský domov v Spišských Vlachoch, kde bola Katarína zamestnaná, však rozhodol, že dieťa z rodiny zoberú.

Vlani v polovici októbra preto Jožka od Dzurillovcov odviezli. Neskôr sa Katarína dozvedela, že dieťa bolo v rámci medzinárodnej adopcie dané do predadopčnej starostlivosti manželom z Malty.

Začal sa boj o chlapca

Katarína ukončila svoje zamestnanie profimatky a podala návrh na zverenie Jožka do náhradnej osobnej starostlivosti. Chce ho mať znova u seba.

Súd sa ťahá už takmer rok, bez výraznejšieho posunu v prospech Dzurillovcov.

Ďalšie pojednávanie malo byť na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi včera. Nakoniec sa však vôbec nekonalo.

Prečo pojednávanie odročili?

Predseda senátu o dôvodoch odročenia nechcel hovoriť.

Viac svetla do problému vniesol právny zástupca Dzurillovcov Pavel Hagyari. „Pojednávanie sa nekonalo preto, že maltskí manželia podali žiadosť o adopciu. Reagovali sme na to aj my, podaním, aby súd vydal neodkladné opatrenie a prikázal orgánu sociálnej starostlivosti, aby chlapca okamžite vrátil na Slovensko, keďže neboli splnené predadopčné podmienky. Lebo na Slovensku existuje rodina, ktorá sa vie a chce o chlapca postarať,“ vysvetlil Pavel Hagyari.

Dodal, že rodina má záujem o zverenie chlapca do náhradnej osobnej starostlivosti, prípadne si ho chce aj osvojiť. „Bohužiaľ súd tento prípad naťahuje už pomerne dlho, čo je v neprospech malého Jožka,“ myslí si renomovaný právnik.

Medzinárodná adopcia je výnimočná

Právnik vysvetľuje, že Dohoda o právach dieťaťa hovorí jednoznačne: medzinárodná adopcia je výnimočným a posledným riešením a pred ňou má prednosť osvojenie na Slovensku. „Inak povedané, dieťa môže ísť do zahraničia až vtedy, keď sa nenájde u nás vhodná rodina, čo v danom prípade neplatí,“ argumentuje Hagyari. Je presvedčený, že prípad napokon skončí na Európskom súde pre ľudské práva.

Pani Dzurillovú vzniknutá situácia trápi. „Som smutná z toho, čo sa deje. Stále na Jožka myslím a verím, že aj on na na mňa a na našu rodinu,“ hovorí dojato. „Spolieham sa na právnikov a dôverujem im, že všetko vyriešia k spokojnosti Jožka,“ povedala Katarína.

Dieťa je na Malte šťastné

Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Císarová nám pred časom tvrdila, že Dzurillovci za takmer 6 rokov neprejavili záujem o osvojenie alebo adopciu Jožka. „Rozhýbali sa až potom, keď sa prihlásili záujemcovia zo zahraničia. Neporušili sme práva chlapca ani Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach. Adopcia má prednosť pred pestúnskou starostlivosťou. U Jožka bol najvyšší čas na adopciu, keďže čo nevidieť bude mať šesť rokov a potom je už s tým problém,“ objasňuje problém Císarová. „O chlapca počas piatich rokov nikto na Slovensku neprejavil záujem, preto sme ho postúpili na medzištátnu adopciu. Na túto v krátkej dobe zareagovalo niekoľko rodín. Napokon uspeli mladí manželia z Malty. S rodinou sme v intenzívnom kontakte, dieťa je šťastné a má sa veľmi dobre."

Je šanca všetko zvrátiť?

Dzurillovci ani ich právnik sa nevzdávajú. Kedy sa však uskutoční najbližšie pojednávanie v zamotanom prípade sa nám nepodarilo zistiť.

Isté je však, že manželia z Malty nezaháľajú a rozbehli proces medzinárodnej adopcie.

Kto sú profesionálni a adoptívni rodičia, kto pestúni

Pod náhradnú východu dieťaťa spadá profesionálna starostlivosť, pestúnska starostlivosť a náhradná osobná starostlivosť.

- Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, odkiaľ mu je dané dieťa. Poberá za to mzdu a dostáva príspevok od štátu na výdavky spojené s výchovou a výživou dieťaťa. Takto zverené dieťa sa môže kedykoľvek vrátiť k biologickej rodine alebo môže byť adoptované.

- V rámci pestúnskej spravodlivosti si pestúni – manželia, ale aj jednotlivci - žiadajú dieťa, o ktoré sa starajú. Tu nie je podmienka byť zamestnancom detského domova, môžu mať rôzne povolania. Starajú sa o zverené dieťa do dovŕšenia dospelosti. Plat nedostávajú, len príspevok od štátu, rovnako je určitá suma vyplácaná aj dieťaťu.

- Náhradná osobná starostlivosť umožňuje príbuzným požiadať o zverenie blízkej osoby v priamom rade. Napríklad starým rodičom môžu zveriť vnuka, tete synovca či neter a podobne.