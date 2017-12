Zúfalá mamička Zuzana (38) už 15 rokov márne hľadá pomoc: Noha jej zatiaľ napuchla do obrovských rozmerov!

Vyše 15 rokov sa východniarka Zuzana (38) borí s obrovským zdravotným problémom! Ide o jej pravú nohu, ktorá opúcha do nadnormálnej veľkosti. Lekári na Slovensku si s tým poradiť nevedia. Prešovčanka sa tak spoliehala na odborníkov z Prahy, no tí jej odporučili liečbu. Keď sa vrátila domov, od poisťovne dostala nečakaný úder.

Zuzana je sympatická mamička, ktorá so svojou diagnózou bojuje už dlhé roky. Stretli sme ju v Tatrách, ktoré podľa vlastných slov miluje. Napriek chorej nohe dokáže zvládať nenáročné prechádzky. S jej širokými nohavicami ju neprehliadnete. „Mám lymfedém, preto mám sťahovacie obväzy, aby mi na nohe držali opuch. Takto potom vyzerám so svojou nohou,“ ukazuje na pravú končatinu, ktorú by do úzkych nohavíc nevtrepala. Podľa vlastných slov je na pohľady iných už zvyknutá a ťažkú hlavu si z toho nerobí.

Mladá žena tuší, ako k vzniku ochorenia prišlo, potvrdili jej to i viacerí zdravotníci. „Bola som očkovaná proti tetanu. Krátko na to som išla na operáciu s kolenom na druhej nohe. Asi tam mal byť väčší časový odstup, inak by sa vraj diagnóza neobjavila,“ vyznáva sa Prešovčanka, ktorá si uvedomuje, že po rokoch je už ťažko niečo dokazovať.

Samotné ochorenie sa prejavuje opuchom, zväčša dolných končatín. Dochádza pri ňom k hromadeniu tekutiny v tkanive. Na Slovensku nenájdete odborníka, ktorý by tento stav operačne riešil. „Venuje sa tomu iba doktor Wald v Prahe. Podarilo sa mi dostať k nemu, napokon mi odporučil liečbu – buď v Českom Tešíne alebo u nás v Bardejove. V podstate má ísť o akúsi rehabilitáciu, trvať má aspoň jeden mesiac nepretržite. Bola som vtedy veľmi sklamaná, že mi nepomôže.“ opisuje svoju beznádej po návšteve Prahy.

Po návrate domov Zuzana znovu navštevovala jedného lekára za druhým. Zašla aj do poisťovne, kde mala pocit, že hovorí s právnikmi. Chýbal jej tam pocit väčšieho pochopenia k ľuďom s ochoreniami. „Kázali mi ísť za obvodným lekárom alebo špecialistom, aby mi odobrili liečbu. Tiež mi povedali, že z liečby mi preplatia iba 10 dní,“ hovorí sklamane Zuzana. Podľa nej, 5-dňový balíček liečby stojí 85 eur. Spolu jej tak chýba ďalších, asi 350 eur. „Žijem s dcérou, pracujem vo fitnescentre, no teraz si tieto peniaze dovoliť nemôžem,“ vysvetľuje.

Kedysi si Zuzana myslela, že ľudí s jej ochorením na Slovensku poriadne niet. Na webe tak založila vlastnú stránku. Mnohí začali reagovať. „Ozvalo sa mi dosť žien, až som bola prekvapená. Nerozumiem, prečo sa na Slovensku toto ochorenie nerieši s patričnou vážnosťou a prečo sa teda veci neposúvajú dopredu,“ zamýšľa sa nad systémom v zdravotníctve žena s lymfedémom.

Čo hovorí Všeobecná zdravotná poisťovňa:

„Pokiaľ ide o ťažký chronický lymfedém, predpokladáme, že poistenka je liečená u špecialistu. Ten v prípade ojedinelého ochorenia môže komunikovať priamo so zdravotnou poisťovňou ohľadne úhrady liečby, ktorá vyžaduje špeciálny prístup, či už v rámci SR alebo v zahraničí.

Až na základe takéhoto podkladu sa poisťovňa môže vyjadriť k ďalšej liečbe. Tieto postupy pre úhradu špecifickej zdravotnej starostlivosti sú lekárom všeobecne známe a potrebné formuláre sú zverejnené na webovej stránke poisťovne.

Samotnú liečbu si nevybavuje pacient na základe svojho rozhodnutia, ale žiadosť podáva lekár na základe zdravotnej indikácie.

Za manažment liečby pacienta zodpovedá všeobecný lekár, ktorý najlepšie pozná celkový zdravotný stav pacienta a vie mu zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť, vrátane odporúčania liečby u špecialistu.“

Ministerstvo zdravotníctva:

"Proces manažmentu liečby sa opiera o vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pacientom a zdravotnou poisťovňou, posúdenie vhodnej terapie je vždy na lekárovi, aj v tomto prípade ťažkého chronického edému predpokladáme, že poistenka je liečená u špecialistu, ktorý môže komunikovať priamo so zdravotnou poisťovňou ohľadne úhrady liečby, ktorá vyžaduje špeciálny prístup a prípadnú možnosť liečby v zahraničí. Za manažment liečby pacienta zodpovedá lekár, ktorý by aj v tomto prípade mal prehodnotiť závažnosť stavu pacientky a potrebu ďalšej terapie."

Mohlo by vás tiež zaujímať: