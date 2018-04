Zúfalá mamička Ľudmila (32): S tromi synčekmi skončí o pár dní na ulici. REAKCIA mesta vás dorazí!

V zúfalej situácii sa ocitla matka s tromi malými deťmi. Tri dni pred Vianocami musela opustiť krízové centrum a teraz príde aj o náhradné bývanie. Hrozí, že rodina v zlej sociálnej situácii zostane na ulici...



Ľudmila Pappová (32) z Prešova sama vychováva tri malé deti Dominika (5) a dvojičky Nikolasa (1) a Ladislava (1). Potuluje sa s nimi po krízových centrách, naposledy bývala v prešovskom. No tam je možné prebývať iba istú chvíľu a preto ho musela opustiť. A to tri dni pred Vianocami. Našťastie, našiel sa dobrodinec, ktorý jej na pol roka zaplatil podnájom. Avšak majiteľke bytu sa zmenila rodinná situácia a nutne ho musela uvoľniť. Preto sa musí Ľudmila aj s deťmi do 15. mája vysťahovať. A keď si nič nenájde, zostane s deťmi na ulici. “Ani na to nemôžem pomyslieť, lebo ma prechádza hrôza. Bojím sa, aby mi nevzali synov do domova,” vraví nešťastná žena.

Žijú z almužny

O pomoc požiadala aj mestský úrad. No nepochodila. Na nájomný byť nemá dostatočný príjem. Veď všetci musia vyžiť iba z 330 eur a z tejto sumy hradí aj náklady na bývanie, ošatenie, hygienické potreby. A sociálnych bytov má mesto nedostatok. Jediné možné riešenie je zaradiť ju do žrebovania o byty v lokalitách, kde žije početná skupina neprispôsobivých v poriadne zničených bytovkách. Svoju frustráciu dávala najavo transparentom pred mestským úradom. “Už som nútená ísť do krajnosti. Mesto nám odmieta pomoc,”vysvetľuje.

Zo zariadenia do zariadenia

Ľudmilu úrady pohadzujú z jedného zariadenia do druhého. Najprv jej pridelili byt v ubytovni: “No bola to jedna izba medzi asociálmi, so spoločným sociálnym zariadením, bez zábradlia na chodbe. Musela som odtiaľ odísť.” Už bývala aj v zariadení v Medzilaborciach či v Továrnom pri Vranove. No s chorľavými deťmi potrebuje často navštevovať lekárov - odborníkov. “Nikolasko má problémy s obličkami, nedávno bol operovaný, čaká ho ďalší zákrok. Dominik má tiež zdravotné problémy. Cestovať z týchto miest do Prešova za lekármi na autobusoch nezvládnem,” dodáva. Nepáči sa jej, že ju posielajú do zariadenia do Svitu vzdialeného 100 km od Prešova. “Nemôžem si to kvôli deťom dovoliť. S jedným chlapčekom musím chodiť na kontroly kvôli obličkám, starší má rečovú vadu, navštevujem s ním špecialistov,”povzdychne si. Na náhradné výživné od štátu nárok nemá, musí prejsť súdne konanie o určenie otcovstva.

Mesto sa jej otočilo chrbtom

Zástupca primátorky Prešova Štefan Kužma zdôraznil, že po podaní kompletnej žiadosti a splnení podmienok ju už v marci zaradili do žrebovania o byt v spomínaných lokalitách. “Podobných prípadov máme viac,” uviedol. Podľa neho by nebolo férové uprednostiť ju pred ostatnými. “Musíme byť féroví a rozhodovať sa podľa vážnosti situácie, nie podľa toho, kto najviac kričí,” dodal.

Faktom však je, že v krajskom meste už dve desaťročia nepostavila samospráva ani jeden sociálny a ani nájomný byt.