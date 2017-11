Zdrvený Jožko (6), ktorého zobrali od slovenských pestúnov na Maltu: Mami, chcem sa vrátiť späť k tebe!

Miloval manželov, ktorí ho vychovávali, teraz ho od nich odlúčili! Šesťročného Jožka si zobrali Dzurillovci zo Spišskej Novej Vsi, ako profesionálni rodičia, z detského domova. Chlapček si v novej rodine rýchlo zvykol a náhradných rodičov miloval. Lenže nedávno ho úrady zobrali do zahraničia, na Maltu, kde ho chcú dať na adopciu. Profimama Katarína sa však Jožka nechce vzdať. Veď aj on sa k nej vraj chce vrátiť.

Chlapčeka si Katarína Dzurillová (58) priniesla domov v marci 2011, kedy mal Jožko len 5 dní. Bolo to už tretie dieťa v ich profesionálnej rodine.

Opustené dieťa, ktoré by inak vyrastalo v detskom domove, zostalo v rodine Kataríny do 10. októbra 2016, teda presne 5 rokov a 7 mesiacov. „Rástol s našimi vlastnými deťmi, v prirodzenom rodinnom prostredí. Aj preto bolo normálne, že mňa a manžela podľa našich detí začal volať mamka a otecko,“ hovorí pani Katka.

Bez varovania ho vzali

Keď mal Jožko 2,5 roka, začal chodiť do škôlky. Rodina nažívala v zhode a pohode. „Nič sa nedialo, nemali sme žiadne informácie, že by si niekto na Slovensku chcel Jožka osvojiť. Náš vzťah sa prehlboval, dieťa nám lásku, ktorou sme ho zahŕňali, opätovalo. Detský domov v Spišských Vlachoch však rozhodol, že chlapčeka od nás zoberie,“ opisuje nepríjemné udalosti nešťastná žena.„Ako zamestnankyňa detského domova som musela rozhodnutie vedenia rešpektovať. Vlani v polovici októbra chlapca z našej domácnosti zobrali. Odvtedy som ho videla asi päťkrát, môj manžel ani raz," ťažká si Katarína.

Len aby chlapec netrpel!

Aby Jožka predsa len získala, dala Katarína v práci výpoveď. Zákon totiž neumožňuje, aby boli profesionálni rodičia zvýhodňovaní. Zároveň oznámila riaditeľke domova, že rodina sa rozhodla zobrať si Jožka do pestúnskej starostlivosti. „Bola to pre nás najschodnejšia cesta, keďže proces adopcie je veľmi zdĺhavý a my sme nechceli, aby chlapček trpel,“ zverila sa nám pani Katka.

Z dobre informovaného zdroja sme sa však dozvedeli, že výpoveď v domove nemala dať Katarína Dzurillová, ale naopak, ona ju dostala od vedenia detského domova v Spišských Vlachoch. Riaditeľka domova Martina Suchá však odmietla prípad akokoľvek komentovať.

„Pracovný pomer bol ukončený dohodou. Ďalšie okolnosti zasahujú do súkromia občana, preto sa k nim bez súhlasu dotknutej osoby nemôžeme vyjadrovať,“ znela odpoveď Jany Lukáčovej z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pani Kataríne teraz vraj záleží na jedinom: aby chlapček netrpel. S plačom povedala, že ešte dlho bude počuť Jožkove zúfalé slová, keď musel od nich odísť. „Maminka, nemôžem odísť, veď som predsa Tvoj!“ nariekal vraj chlapček.

Po chlapcovi ostala izba plná hračiek. Foto: Daniela Pirschelová

Adopciu nezastavili

Odpoveď z detského domova rodine údajne do dnešného dňa neprišla. Preto Dzurillovci prípad riešili s riaditeľkou Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC) Andreou Cisárovou. „Žiadali sme, aby proces medzinárodnej adopcie, ak bol spustený, zastavili. Tiež som ju informovala, že dávame návrh na súd, aby nám bolo dieťa zverené do náhradnej výchovy. Záver bol taký, že náš prípad ešte raz posúdia. Aj preto sme boli nemilo prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že v Bratislave bolo, nazvem to výberové konanie, a Jožko napokon skončil v rodine maltských manželov, v predadopčnej starostlivosti," sťažuje sa Katarína.

Rodina zaváhala

Šéfka CIPC Andrea Cisárová však tvrdí niečo iné. „Dzurillovci za takmer 6 rokov neprejavili záujem o osvojenie alebo adopciu Jožka.Rozhýbali sa až potom, keď sa prihlásili záujemcovia zo zahraničia. Neporušili sme práva chlapca ani Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach. Adopcia má prednosť pred pestúnskou starostlivosťou. U chlapca bol najvyšší čas na adopciu, keďže čo nevidieť bude mať šesť rokov a potom je to už ťažšie,“ objasňuje problém Císarová.

„O dieťa počas piatich rokov nikto na Slovensku neprejavil záujem, preto sme ho postúpili na medzištátnu adopciu. Na ňu v krátkej dobe zareagovalo niekoľko rodín. Napokon uspeli mladí manželia z Malty. S rodinou sme v intenzívnom kontakte, dieťa je šťastné a má sa veľmi dobre," hovorí Cisárová.

Rozhodne súd

Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nám potvrdila, že prípad nie je stále uzavretý. „V súčasnosti prebieha súdne konanie o zverenie chlapca do náhradnej osobnej starostlivosti. Úrad práce je súdom určený za kolízneho opatrovníka, detský domov je účastníkom konania.," objasnila.

Na ťahu je momentálne súd, ktorý musí rozhodnúť, kde napokon chlapec skončí.