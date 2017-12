Záhadná smrť školáčky Anky (+16): Aké tajomstvo skrývala pred svetom?

Trebišov - Okolo jej smrti sa vynára stále viac otáznikov! Krásnu Anku († 16), študentku obchodnej akadémie, našli v Trebišove minulý týždeň v skorých ranných hodinách obesenú na stĺpe verejného osvetlenia. Jej mama Lenka (36) tvrdí, že bola šťastná a nemala dôvod, siahnuť si na život. Policajné vyšetrovanie zatiaľ príčiny prečo a ako k nešťastiu došlo, stále neobjasnilo. Denník Plus JEDEN DEŇ sa opýtal bývalého vrcholového športovca, ktorý prípad sleduje, či by Anka fyzicky bola schopná sama si tak kruto ublížiť. Budete prekvapení, čo nám povedal!

Bývalý vrcholový športovec, dnes tréner a telocvikár na košickej strednej škole si pozorne prezrel fotografie miesta kde dievča našli obesené, ale aj fotografie Anky. „Ak vychádzam z toho, že by som mal vyliezť či dokonca vyšplhať na stĺp, udržať sa na ňom pri takmer nulovej ploche na státie, pritom zaviazať slučku, zároveň sledovať okolie, aby ma niekto nevyrušil a neprekazil mi môj zámer, následne dokonať skutok, nemyslím si, že by som to aj pri svojej vynikajúcej telesnej kondícií dokázal. Dievča mi podľa fotografie nepríde kondične zdatné natoľko, že by zvládlo taký náročný manéver,“ vysvetľuje mladý telocvikár.

Zdôraznil, že toto je iba jeho nestranný názor. „Ako skutočne k tragédii došlo, by mala objasniť polícia,“ povedal. Rodinu a spolužiakov nebohej dievčiny tiež prenasledujú myšlienky o dôvodoch jej dramatického odchodu z tohto sveta. „Bola veselá, mala plno plánov. V ostatnom čase napríklad riešila oslavu narodenín kamaráta či silvestrovskú párty,“ hovorí mama Lenka. „Keď sme mali nejaké problémy, ona nám radila ako ich prekonať. Práve pre svoju ochotu a snahu každému pomáhať uvažovala o štúdiu psychológie,“ tvrdí jeden zo spolužiakov. Renomovaná košická psychologička má však na vec iný názor. „Neznamená, že ak sa niekto usmieva a venuje sa problémom iných, má vyriešené tie svoje. Ľudia sa uchyľujú k samovražde najmä vtedy ak sú chorí, cítia sa nepotrební ak prišli o prácu alebo majú problémy v láske, v rodine alebo vo financiách. Dôvody najmä u mladých ľudí môžu byť aj úplne iné,“ argumentuje odborníčka, ktorá si neželá byť menovaná.

Vysvetľuje, že človek cíti beznádej a z toho vyplývajúcu vnútornú bolesť. „Namiesto toho, aby sa zdôveril rodine, priateľom či pedagógom, snaží sa svoje trápenie riešiť sám. Čím viac nad tým rozmýšľa tým sa mu zdá, že problém narástol do obludných rozmerov a on už nemá síl ani energiu na to, aby z tohto boja vyšiel víťazne. Jediná cestu ktorú vidí ako únik z problémov je v danom momente samovražda,“ hovorí psychologička. Dodáva, že vnímavé okolie môže spozorovať patologické zmeny a neprirodzené správanie jedinca a včas zasiahnuť, ak nie, človek skutok dokoná. „Zoznam varovných signálov neexistuje, ale mnohé napovie napríklad zmena správania. Zhovorčivý človek sa stane zádumčivým, „najobľúbenejšou“ témou jeho rozhovorov je smrť, tragické prípady a podobne. Začne holdovať návykovým látkam hoci predtým sa im vyhýbal alebo užíval s mierou. Zdvihnutým varovným prstom pre okolie človeka by mali byť aj poruchy spánku či dramatické bezdôvodné chudnutie,“ konštatuje skúsená psychologička. Matka nebohej študentky tvrdí, že nič z toho u svojej jedinej dcéry nepozorovala. „Náš vzťah bol úžasný. Skôr kamarátsky ako medzi matkou a dcérou. Mnohí mi vyčítali, že jej veľa dovoľujem. Priznávam, bolo to tak, ale ja som ju priam zbožňovala. Verila mi a ja jej tiež. Mohla som sa na ňu vo všetkom spoľahnúť,“ tvrdí Lenka, ktorá hovorí, že až teraz čo prvotný šok z desivej udalosti ustupuje si začína uvedomovať, že jej milované dieťa sa už domov nikdy nevráti. „Nebyť toho, že mám syna Adamka (8) o ktorého sa musím postarať, keďže má momentálne angínu, neviem ako by som všetko zvládla."

Matku trápi, že sa nájdu ľudia, ktorí spochybňujú slová vedenia obchodnej akadémie o tom, že Anka bola dobrá žiačka. „Nie je pravda, že by moja dcéra bola záškoláčka. Ak nebola v škole, mala na to pádne dôvody. V ostatnom čase ju trápila bolesť zubov, rástli jej zuby múdrosti a veľmi pre to trpela, okrem toho bola alergická, boli dni, keď nemohla ani dýchať, vtedy som ju nechala doma,“ zdôrazňuje mama. Uviedla, že dcére robil problém jediný predmet, angličtina. „Učila sa aj nemčinu, túto sypala ako z rukáva. Dokonca hrala divadlo v nemeckom jazyku, čo jej veľmi pomáhalo pri konverzácii. Škoda, že už nebudem mať možnosť nič z jej talentu vidieť na vlastné oči,“ narieka Lenka.

Pri zmienke o tragickej smrti svojej dcéry spomenie trpké chvíle, ktoré prežila na polícii. „Ukázali mi fotografie z miesta, kde sa to stalo. Nič som si nevšímala, žiadne detaily, len som pozerala na tvár Aničky a bolesť, ktorá sa v nej zračila,“ hovorí zamyslene. „Požiadam ešte raz o možnosť vidieť tie fotografie, aby som si pozrela aj všetko ostatné. Som presvedčená, že moja dcéra si nesiahla na život. Veď napríklad opasky ani nenosila,“ zdôrazňuje. To, že dievča naozaj nenosilo tento módny doplnok nám potvrdili aj jej spolužiačky. Matka len tak mimochodom spomenula, že smrť Anky poznačila nie len najbližších, ale dokonca aj jej milovaného psíka Baby. „Vylezie na jej posteľ a ľahne si na dcérine šaty, ktoré som tam nechala. Cítiť z nich jej úžasnú vôňu, ktorá nám ju pripomína. Psíček pri každom buchnutí dverí uteká s očakávaním, že uvidí svoju paničku. Keď zbadá niekoho iného, odbehne k balkónovým dverám a odtiaľ ju vyzerá,“ dodáva na záver.

Policajné vyšetrovanie v danej veci nie je stále ukončené. Bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Ako sa nám podarilo zistiť zatiaľ sú známe len dielčie výsledky súdnej pitvy so všeobecnou informáciou o príčine smrti udusením následkom obesenia, s neurčitým úmyslom.

