ŽUPNÉ VOĽBY Novozvolený košický župan Rastislav Trnka: To bola tesnotka!

Novým predsedom Košického samosprávneho kraja sa stal Rastislav Trnka. Najvážnejšieho súpera, košického primátora Richarda Rašiho, však porazil doslova iba o pár hlasov. Sám víťaz priznal, že to bola taká tesnotka, o akej sa mu ani nezdalo.

Volebné centrály mali obaja kandidáti v centre Košíc. Zatiaľ čo Raši a jeho sympatizanti sa usadili v luxusnom hoteli, Trnka si zvolil menší bar.

K Rašimu sa nedalo voľne dostať, keďže ochranka bola nekompromisná a presne dodržiavala, čo jej bolo nariadené. Novinári dostali len pár minút a hneď museli opustiť miestnosť.

Smutný a sklamaný Raši

Neskôr Raši v sprievode ministra hospodárstva Petra Žigu prišli do salónika, kde bolo improvizované press centrum. Ich vyjadrenia boli vtedy ešte veľmi optimistické. „História si bude pamätať len víťazov a my sme pre víťazstvo urobili všetko,“ povedal v sobotu Richard Raši, ktorý sršal dobrou náladou a rozdával úsmevy na všetky strany.

Sľúbil, že bude prichádzať k novinárom, ale nakoniec poskytol vyjadrenie až zhruba o tretej hodine nadránom, kedy už vedel, že je dobojované a on prehral.

Nálada jeho sympatizantov a straníckych kolegov bola na bode mrazu.

Rašiho, ktorému sa v tvári zračila únava a smútok, privítali potleskom. „ Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Urobili sme, čo sa dalo, a napriek tomu to nevyšlo. Predvolebné prieskumy boli pre mňa pozitívne, aj tak to nevyšlo. Blahoželám víťazovi,“ povedal smutný Raši. „Pre mňa osobne a pre celý tím je to sklamanie, ale taký je život. Je to však realita, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať a analyzovať ju. Moja prehra nebola očakávaná, bola prekvapením. Som plný smutných emócií,“ povedal Raši.

Plakali aj stúpenci porazeného

Na konci brífingu europoslankyňa Monika Smolková Rašiho objala a rozplakala sa. Slzám sa neubránili ani mnohí ďalší. „Prieskumy hovorili o jednoznačnom víťazovi, preto niektorí nešli voliť a verili, že vyhrá aj bez ich hlasov. Ukázalo sa, že to tak nie je,“ povedala dojatá Smolková. „Celé Slovensko vidí, čo Richard urobil pre naše mesto, len Košičania to nevidia a tu je výsledok,“ nedopustila si štipľavú poznámku.

Radosť víťaza

Vo volebnom štábe Trnku v tom čase panovala veselá nálada. Smiechu, skandovaniu a potlesku nebolo konca. Trnka sa poďakoval voličom za dôveru, svojmu tímu za pomoc a manželke Patrícii (30) za podporu. „Nečakal som, že to bude také tesné, ale volič rozhodol, chce zmenu. Ľudia odmietli korupciu a klientelizmus v podobe predstaviteľov vládnej strany, “ povedal víťazný Trnka. Rašiho totiž porazil iba o 875 hlasov!

„Zvolil som kontaktnú kampaň. Chodil som z dediny do dediny a rozprával sa s ľuďmi. Vysvetľoval som im svoju víziu a postoje. Ako vidím, ľudí to oslovilo," povedal novozvolený košický župan.

Chce začať realizovať v prvých sto dňoch to, čo som sľúbil voličom. Podľa neho za uplynulých dvanásť rokov kraj zaspal a zatuchol a týmto štýlom on nechce pokračovať. O spolupráci so súčasnými zamestnancami VÚC-ky je podľa Trnku predčasné hovoriť. „Je tam veľa persón, ktoré tam nemajú čo hľadať. Napriek tomu chcem poprosiť zamestnancov, aby neuposlúchli príkazy svojich nadriadených a neskartovali žiadne dokumenty,“ uzavrel Trnka.