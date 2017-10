Vražda mladej mamičky Veroniky (†27), ktorú vylákali z domu v nočnej košeli: Čo sa dialo v osudnú noc?

Mladú mamičku Veroniku Mitaľovú (†27) z Vtáčkoviec našli zavraždenú vlani v lete. Po dvoch dňoch nezvestnosti ju objavili v lese nad obcou. Pred niekoľkými dňami polícia urobila rekonštrukciu otrasného prípadu. Na miesto priviezli aj podozrivého z vraždy, Veronikinho expriateľa Michaila, pôvodom z Grécka. Zoči-voči sa s ním stretol aj nešťastný otec nebohej mladej ženy.

Rekonštrukcia sa uskutočnila v noci, teda za rovnakých podmienok, za akých Veroniku zavraždili. Polícia prišla pred rodičovský dom zavraždenej, bola aj v lese nad obcou.

V putách priviezli aj zadržaného Michaila Chatzitheodoridisa (32). A hoci otca zavraždenej Dušana na miesto rekonštrukcie nepustili, podarilo sa mu obísť les a stretnúť sa zoči-voči s mužom, ktorý je podozrivý z vraždy jeho dcéry. “Opýtal som sa ho: Michal, čo si to urobil? No iba sklonil hlavu a neodpovedal nič,” opísal Dušan Mitaľ (56).

Veronika nastúpila do auta

Podľa našich informácií Michail vraždu popiera, no priznáva, že Veroniku v noci okolo druhej nadránom vylákal z domu jej rodičov. Mal jej povedať, že jej vezie syna. Policajtom rozprával, ako do dediny prišiel aj s komplicmi, no odmietol ich mená prezradiť. “Tvrdí, že zastavili s autom pred domom, Veronika nasadla dozadu, vpredu sedeli ďalší ľudia. A že keď jej Michail povedal, že jeho nová žena má chlapca rada, nazlostila sa, vystúpila a odišla a on vraj nevie kam,” prezradil jeden z mužov, ktorý bol pri rekonštrukcii.

Pred skonom hrozne trpela

Na rekonštrukcii sa podieľali figuranti, prokurátorka, psychologička, súdna lekárka. Všetci sa poriadne zapotili. Ťažko bolo aj ostrým chlapom, ktorí so zločinom prichádzajú do kontaktu často. “Bolo to psychicky náročné. Mladá žena mala 20 bodno-sečných rán, najmä v oblasti rúk a trupu. Zjavne sa bránila a vedela, aký koniec ju čaká. Muselo to byť kruté,” zamyslel sa jeden z nich.

Podľa Veronikinho otca Dušana stopy nájdené na mieste, naznačujú, že Veronika z auta ušla a na úteku stratila topánku aj ponožku. “No v lese bola aj počas rekonštrukcie hrozná tma. Pre husto rastúce stromy sa v tme dalo ťažko vyhýbať, takže ju musel vrah rýchlo chytiť,” doplnil náš zdroj.

Zbierajú dôkazy

Vyšetrovateľovi sa podarilo vypátrať aj auto, na ktorom Grék prišiel do Vtáčkoviec. Bolo to SUV 5008 Peugeot. Už ho majú v Prešove, jedným z dôkazov je aj odbité spätné zrkadlo.

Obvineného Michala vydali nemecké súdy na stíhanie. Tam totiž doteraz žil, v Düsseldoffe. A odtiaľ prišiel do Vtáčkoviec, aby vylákal Veroniku z domu jej rodičov. On sám musí objasniť, čo bolo medzi nimi. Podľa doterajších informácií jej nechcel doviezť z Nemecka ich spoločného syna Miška (8), ktorého mal istý čas pri sebe. Tajil Veronike, že sa oženil. Aj to, že mal problémy s nemeckou políciu pre drogovú trestnú činnosť.

Veronika k nemu mala vybehnúť z domu o druhej nadránom, iba v nočnej košeli a papučiach. Našli ju po dvoch dňoch. Jej synček už takmer rok, od zadržania Michaila, žije s macochou a nevlastným súrodencom.