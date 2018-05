Vláda vo Vranove: Neuveríte, čím ich privítali

Po dvoch rokoch znova zasadla vláda vo Vranove nad Topľou. Tento región totiž patrí medzi najmenej rozvinuté. Miestni pre nich nič okázalé nenachystali, no prekvapenie na nich predsalen čakalo.



Premiéra vlády Petra Pellegriniho a jeho suitu nevítal primátor mesta Ján Ragan, ale jeho zástupca. Ragan je vraj chorý, no podľa našich informácií nedostal pozvanie na zasadnutie. Zato vítaní boli smerácki poslanci parlamentu Peter Chudík a Stanislav Kubánek. Chýbal aj župan Milan Majerský.



Miestni žiadne okázalé pohostenie pre vládnych predstaviteľov nepripravili. Žiadny obed s miestnymi špecialitami, iba chlebíčky a koláčiky. “Tie napiekli študenti Strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka,” uviedla hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová.



Obyvatelia mesta príchod papalášov odignorovali, pred miestny Dom kultúry prišlo iba zopár zvedavcov. A kým Pellegriniho pri nedávnom zasadnutí vlády v Sabinove vítali piskotom, tu si jeho príchod ani nevšimli. Iba k vstupu sa postavili dvaja mladí ľudia s transparentmi, na ktorých mali napísané: “Na východe Slovenska nie sme Indiáni - nás si za “sklíčka” nekúpite.” Pristavil sa pri nich iba minister obrany Peter Gajdoš. “Aké sklíčka,” nechápavo krútil hlavou.

Podpredseda KDH Pavol Zajac (51), ktorý býva v susedných Sedliskách, sa pred rokovaním pri kultúrnom dome vyjadril takto: „Veľmi mi to pripomína časy, keď dobrodruhovia v Amerike sa vydávali na divoký západ a snažili sa získať priazeň Indiánov tým, že im tam priniesli sklíčka, zrkadielka, alkohol a tak si ich chceli získať. Tak mi pripadá aj táto piárová akcia dnes tu, že vláda sem príde so všetkými autami ministrami, úradníkmi a rozdá tu jeden milión eur. Ale reálne to pre tento región neznamená takmer nič.“ Podľa neho ak by vládni predstavitelia pracovali skutočne slušne, mohli by zasadať aj v Bratislave.

Pellegrini a jeho vláda vo Vranove rozdala milión eur pre celý okres.

ANKETA:

V uliciach Vranova sme sa obyvateľov mesta pýtali, na čo by sa mali podľa nich využiť financie pridelené vládou.

Helena (77) Foto: Ingrid Timková

“Na opravu deravých ciest.”

Margita (68) Foto: Ingrid Timková

“Zišli by sa na výstavbu ihrísk, aby sa deti nepotuľovali kade-tade.”

Martin (20) a Damiána (18) Foto: Ingrid Timková

“V prvom rade na zvýšenie zamestnanosti, no tento problém milión eur pre celý okres nevyrieši. Máme prázdny priemyselný park