Vdova Lucia na sirotské čaká márne: S troma deťmi živorila mesiace!

Živoria celé mesiace! Vdova Lucia (31) s tromi malými deťmi takmer rok čaká na sirotské po nebohom manželovi. Teraz sa dozvedela, že nemajú naň nárok ani u nás, ani v Anglicku, kde pracoval. Chýbalo mu 112 odpracovaných dní. No aj tak majú dôvod na radosť. Konečne sa odsťahovali z pivničných priestorov!

Necelý rok trvalo slovenským a anglickým úradom, kým zistili, že Luciine tri malé deti Dávidko (10), Adamko (4) a Tamarka (2) nemajú nárok na sirotské. „Exmanželovi, ktorý zomrel v januári, chýbalo 112 odrobených dní. Neverila som vlastným očiam, keď som zistila, že musím vyplatiť 415 eur do Sociálnej poisťovne, aby im vznikol nárok na sirotské dôchodky,” vraví zúfalá žena.

Teraz musia znova čakať, kým úrady vydajú nové rozhodnutie a konečne deti dostanú to, čo im patrí. Dovtedy však tak ako doteraz musia vyžiť z necelých 50 eur na celý mesiac. Často nemajú ani na jedlo. Mäso či sladkosti sú nedosiahnuteľným luxusom. Veď príjem štvorčlennej rodiny je iba 280 eur a po zaplatení podnájmu im nezostáva takmer nič. Nebyť dobrých ľudí a príbuzných, skončili by v krízovom centre.

Lucia už takmer rok čaká na sirotské od štátu. Foto: autorka

Rodinka donedávna bývala v tmavom pochmúrnom byte v pivničných priestoroch s malými oknami na okraji mesta. No tomu je už vďaka denníku Plus JEDEN DEŇ koniec. Peniaze získané vďaka charitatívnemu projektu Plus pre ženy pomohli rodine presťahovať sa do nového podnájmu na sídlisku. Byt je na vyššom poschodí, takže dnes majú krásny výhľad, aký doteraz nepoznali.

„Naozaj je to úžasné, všetci sme ožili! Je pre nás niečo výnimočné, že nám svieti slnko do okien,” teší sa Lucia. Jej pokorné a skromné deti sú nesmierne šťastné z toho, že v okolí bytového domu majú ihriská a môžu sa stretnúť s kamarátmi. To v predchádzajúcom bydlisku nepoznali. Šťastie detí je pre Luciu prvoradé, peniaze sú na druhom mieste, hoci si uvedomuje, že sú nutnosťou.

Lebo aj keď jej s potravinami a ošatením pomôžu dobrovoľníci, poplatky platiť treba. A tu si zatiaľ nevie poradiť a sirotské jej veľmi chýba. Navyše je v bezvýchodiskovej situácii, lebo je na rodičovskej dovolenke s najmladšou dcérkou. Deti sú malé a samotné ich nechať nemôže, práca na zmeny pre ňu preto neprichádza do úvahy. Roboty sa nebojí, no nedarí sa jej nájsť si takú prácu, v ktorej by sa pracovný čas končil popoludní, keď majú jej ratolesti už po školských povinnostiach.

Plus pre ženy je charitatívny projekt denníka Plus JEDEN DEŇ. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ženám a matkám, ktoré sa ocitli v núdzi a bojujú s ťažkým osudom. Charitatívny projekt spravuje občianske združenie Záleží nám, čo je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci.

