Východniari roky bojujú o prinavrátenie turistickej atrakcie na Domašu. Chcú výletnú loď! Konečne majú dobré správy, vyzerá to tak, že sú opäť bližšie k svojmu snu. Sľubujú si od toho rozvoj turizmu v regióne s vysokou nezamestnanosťou.



Zástupcovia obcí a občianskych združení sa od jari 2015 usilujú o obnovu lodnej dopravy na Domaši. Tá tu bola kedysi samozrejmosťou a teraz vodná nádrž Domaša ako jediná u nás, v Čechách a Maďarsku nemá vyhliadkové plavidlo. V lete tu zavíta takmer každý východniar. Do roku 1989 tu nádrži premávala výletná loď nemeckej výroby. “O tri roky neskôr ju presunuli do Prahy, kde pláva pod Karlovým mostom do dnešných dní pod názvom Loď Porto,” uviedla predsedníčka komisie pre cestovný ruch v obci Kvakovce (okres Vranov) Martina Timková. Odvtedy ľudia z východu o výletnej lodi, ktorá by slúžila na prevoz turistov a rekreantov iba snívajú. “Chýba tu takáto atrakcia a zakúpenie je pre samosprávu nemožné a neumožňujú ju ani eurofondy,” dodal starosta obce Radovan Kapraľ.

Už im nemôžu klásť prekážky



Vodohospodári každú snahu okolitých samospráv zmietli s tým, že voda v nádrži slúži aj ako zásobáreň vody a preto tu žiadna loď s motorom nesmie. Teraz však svitla nádej. Prezident pred pár dňami podpísal novelu vodného zákona, ktorá umožňuje plavbu motorových lodí po Domaši. Už si aj jednu vyhliadli v Prahe, podobá sa tej pôvodnej, ktorá tu roky brázdila vody. No chýbajú im už iba peniaze. “Myslím si, že ak vláda podporí najmenej rozvionutý okres a uverí myšlienke, že lodná doprava na Domaši oživí cestovný ruch, tak sa nám podatí do leta tohto roku sprevádzkovať lodnú dopravu na druhej najväčšej vodnej priehrade na Slovensku,” skonštatoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Prepravu majú vymyslenú



A už majú aj premyslené, ako ju dopraviť - po rôznych kanáloch na Dunaj, odtiaľ do Srbska a potom po Tise a Bodrogu až do Trebišova. Tu by ju už naložili a po cestách dopravili až na Domašu. Prevádzkovala by ju obec Kvakovce.

Loď, ktorú si vyhliadli, je po generálnej oprave, má klimatizáciu, vytápanie. To umožní predĺžiť sezónu na desať mesiacov, kým voda nezamrzne. Má sociálne zariadenia, kuchyňu, nízky ponor, takže vie pristáť prakticky všade v okolí nádrže. Jej cena je okolo 390-tisíc eur, prepravné náklady odhadli na 20-tisíc.

V minulosti žiadali o presun lode Ondava, ktorá pláva po vodnej nádrží Gabčíkovo a je podľa ich názoru málo využívaná. Prosili premiéra, ministerstvo životného prostredia aj Slovenský vodohospodársky podnik o to, aby ju presunuli na východ. No vtedy neuspeli, namiesto toho ju štát prenajal bez výberového konania súkromnej firme na päť rokov. A za podmienok, aké by bral nejeden podnikateľ! Štát mal zaplatiť všetky náklady - povinnú 4-člennú posádku, zásobovanie naftou aj opravy a údržbu. “Aj u nás by sa určite našli ľudia i samospráva, ktorá by bola ochotná podpísať so štátom takúto zmluvu,” reagovali zástupcovia chatárov Zuzana Župinová a Milan Petrík.