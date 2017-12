V košickej nemocnici skenovali veľkého vtáka! Prišiel z Madagaskaru

Na Klinike rádiológie v Nemocnici Košice–Šaca v stredu (6.12.) popoludní skenovali CT prístrojom vzorky jedného z najťažších vyhynutých vtákov sveta. Skenovanie sa konalo v rámci spolupráce nemocnice s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

"Ide o takzvaného vuróna. Je to slovenský názov pre vtáka, ktorý je známy pod odborným názvom Aepyornis maximus. Žil na ostrove Madagaskar a pravdepodobne izolácia spôsobila to, že stratil schopnosť lietať," vysvetlil vedecký pracovník Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovatívneho parku (TIP) UPJŠ v Košiciach Martin Kundrát.

Hmotnosť vtákov, akým bol i vurón, sa podľa Kundráta pohybovala v rozsahu od 300 do 500 kilogramov. Kosti, ktoré sú predmetom skúmania, objavil počas pôsobenia na univerzite vo švédskej Uppsale v múzeu. "Neočakával, že by sa práve v tomto múzeu mohla nachádzať takáto zbierka. Nie je unikátna len počtom kostí, ktoré sa tam nachádzajú, ale vlastne ich charakterom, povahou," uviedol.

Obrovského vtáka skenovali v nemocnici Košice - Šaca. Foto: TASR

"Predtým, než som sa dostal do Upsally, tak som študoval tento materiál v rôznych ďalších múzeách v Paríži, Chicagu, New Yorku, kde som očakával, že práve na týchto miestach nájdem najbohatšie zbierky,“ prezradil Kundrát s tým, že keďže ich musia vrátiť do Švédska, tak sa ich rozhodli skenovať. "Budeme mať presné virtuálne repliky týchto kostí, čiže budeme pracovať so zmenami povrchu, budeme sledovať, akým spôsobom sa morfológia kostí menila, keď dochádzalo k pribúdaniu hmotnosti," doplnil Kundrát.

Ako povedal primár Kliniky rádiológie Nemocnice Košice-Šaca Miroslav Macej, medzi CT skenovaním takýchto kostí a u živých jedincov rozdiel nie je. „Je použitá istá dávka žiarenia, ktorá sa len minimálne odlišuje pri skenovaní živého pacienta. Uvidíme, ako je kosť poskladaná, aká je štruktúra, či tam nebola zlomenina napríklad, alebo niečo patologické v kosti. Obraz kosti si vieme zrekonštruovať v 3D obraze a uvidíme lepšie predstaviteľný pre laika," dodal Macej s tým, že všetky naskenované obrazy budú spracované aj v 3D vyhotovení.