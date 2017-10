UNIKÁTNE miesta, ktoré môžete vidieť iba na fotografiách: Krásy slovenského podzemia

Pozrite si s nami unikátne zábery z nedávno objavených priestorov Gombaseckej jaskyne. Tieto fotografie z úchvatných miest sú zverejnené prvý raz. Nie nadarmo sa jaskyňa nazýva aj rozprávkovou. Vďačí za to svojej jedinečnej kvapľovej výzdobe. Jaskyňa bola objavená v roku 1951 a po viac ako 60 rokoch sa nadšencom z klubu Speleo Rožňava podaril ďalší výnimočný objav. Verejnosti nedostupné siene vynikajú svojou monumentálnosťou.

Nové siene sa nachádzajú vo výške 50 metrov. „Bol to jeden z najťažších výstupov vôbec. Dieru tvoril šikmý priestor s niekoľkými možnými postupmi. Po prekonaní pukliny vysokej 15–20 metrov sa konečne prehupli do jaskyne. Tomášovi Suchému sa objavil veľký priestor, ktorý v tej chvíli asi nečakal. Dóm, do ktorého vošiel, čakal na prvé svetlo tisíce rokov. Na dne ďalšieho objaveného dómu je zas prázdne jazero. Šírku ma 50 metrov. Ide o staršiu vývojovú úroveň jaskyne, kde pôvodne tiekol Čierny potok, ktorý preteká Gombaseckou jaskyňou,“ vysvetľuje jaskyniar Mikuláš Repaszký.

Očarený novými priestormi bol aj fotograf Miroslav Šichula z jaskyniarskej skupiny Speleo Rožňava. Nedalo mu a ich krásu zvečnil. Nové úseky jaskyne sú zatiaľ sprístupnené len odborníkom, verejnosť ich možno uvidí až o niekoľko rokov. „Ak tieto siene otvoríme, bude to pre verejnosť najkrajší zážitok z okolia,“ povedal riaditeľ jaskyne Ján Ambrúž.

Ako sa dostanete ku Gombaseckej jaskyne

Jaskyňa sa nachádza v Slovenskom krase v západnom svahu Silickej planiny v katastrálnom území obce Slavec. Prístup - z Rožňavy smer Tornaľa - 10 km, z Tornale smer Rožňava 20 km Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 285 m, prechádza sa dvakrát - celková dĺžka trasy je 530 m. Prehliadka trvá 30 min. Prevýšenie je minimálne, počet schodov 87. Teplota okolo 9 °C.

Kde a za koľko sa dostanete do podzemia?

Máme byť na čo hrdí! Na Slovensku je 13 sprístupnených jaskýň, ktoré ukrývajú úžasnú nádheru. Je to výborný tip na prázdninový výlet!

Belianska jaskyňa (Vysoké Tatry)

Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. vstupné dospelí 8 €, deti 4 €

Brestovská jaskyňa (Zuberec)

Prvá sprístupnená jaskyňa Oravy a Západných Tatier. Na dne je riečisko s aktívnym vodným tokom. vstupné dospelí 8 €, deti 4 €

Bystrianska jaskyňa (Bystrá)

Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu. vstupné dospelí 5 €, deti 2,50 €

Demänovská jaskyňa slobody (Liptovský Mikuláš)

Je tu bohatá sintrová výplň rôznych farieb, podzemný tok Demänovky i čarokrásne jazierka. vstupné tradičný okruh/dlhý dospelí 8/15 €, deti 4/7,50 €

Demänovská ľadová jaskyňa (Liptovský Mikuláš)

Pozoruhodná je výskytom trvalej ľadovej výplne, bizarnými a mohutnými tvarmi priestorov, vzácnou faunou. vstupné dospelí 8 €, deti 4 €

Dobšinská ľadová jaskyňa (Dobšiná)

Patrí do svetového prírodného dedičstva. Unikátna je tým, že zaľadnenie pretrváva v relatívne nízkej nadmorskej výške. vstupné dospelí 8 €, deti 4 €

Domica (Rožňava)

Púta vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. vstupné bez plavby/s plavbou dospelí 6/8 €, deti 3/4 €

Harmanecká jaskyňa (Harmanec)

Vyniká mohutnými rútivými dómami a množstvom zimujúcich netopierov. vstupné dospelí 6 €, deti 3 €

Jaskyňa Driny (Smolenice)

Jediná prístupná na západnom Slovensku. Má mohutnejšie podzemné priestory a krásnu kvapľovú výzdobu. Známe sú útvary slonie uši. vstupné dospelí 6 €, deti 3 €

Gombasecká jaskyňa (Slavec)

Známa je výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. vstupné dospelí 5 €, deti 2,50 €

Jasovská jaskyňa (Jasov)

Známa je výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov. vstupné dospelí 5 €, deti 2,50 €

Ochtinská aragonitová jaskyňa (Ochtiná)

Bohatá a rôznorodá aragonitová výplň a svojrázny vznik podzemných priestorov. vstupné dospelí 6 €, deti 3 €

Važecká jaskyňa (Važec)

Je to kratšia jaskyňa, ale má bohatú kvapľovú výzdobu a našli tu kosti jaskynných medveďov. vstupné dospelí 5 €, deti 2,50 €