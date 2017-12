Novozvolený predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka zložil slávnostný sľub a ujal sa funkcie. Na poste nahradil Zdenka Trebuľu (Smer-SD), ktorý po troch funkčných obdobiach už v ostatných krajských voľbách nekandidoval.

Trnka o personálnych zmenách: Nenazval by som to čistky

Na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva KSK Rastislav Trnka (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca) uviedol, že Košický kraj je krajom všetkých obyvateľov, a to nielen Slovákov, ale aj Maďarov, Rómov, Rusínov a ďalších, ktorí žijú v jednotlivých regiónoch. „V tejto rozmanitosti je skrytý potenciál, ktorý budem rozvíjať a podporovať ho, pretože som presvedčený, že v ňom je skrytá sila. S ňou rozhýbeme regionálny rozvoj, cestovný ruch, školstvo, kultúru, zabezpečíme skvalitnenie sociálnych služieb, urýchlime budovanie ciest, a tak zvýšime kvalitu života našich obyvateľov,“ povedal.

Nezamestnanosť a rómska problematika

Na zasadnutí 57-členného Zastupiteľstva KSK zároveň zložili sľub novozvolení poslanci. V regionálnom parlamente bude na ďalšie volebné obdobie 16 poslancov za Smer-SD, 16 za koalíciu OĽaNO, SaS, KDH a NOVA, 16 nezávislých poslancov, šiesti za stranu Most-Híd a po jednom za SNS, SMK-MKP, Šport do Košíc a na Východ. Oproti minulému zloženiu zastupiteľstva výraznejšie stratil Smer-SD a zvýšil sa počet nezávislých poslancov.

Za najdôležitejšie okruhy, ktoré treba v kraji riešiť, Trnka pre novinárov označil nezamestnanosť, rómsku problematiku, úroveň sociálnych služieb a dopravu. V prvých 100 dňoch vo funkcii chce realizovať svoje volebné priority, ako je vytvorenie krajskej rady starostov a primátorov, spustiť protikorupčný audit na Úrade KSK, projekt tzv. agrokruhov či realizovať výjazdové rokovania v jednotlivých mestách kraja. Zmeny sa dajú čakať v personálnom obsadení Úradu KSK. „Nenazval by som to čistky. Určite prebehne nejaký personálny audit a od toho sa budú odvíjať ďalšie kroky v tejto oblasti,“ povedal.

Neschopnosť niesť volebnú prehru

Nový šéf kraja verí v úspešnú spoluprácu s väčšinou poslancov pri presadzovaní zmien a svojich predstáv. „S poslancami si určite sadneme. Myslím si, že do veľkej miery sa naše programy zhodujú, čiže na tomto budem stavať, na tých prienikoch, aby sme sa zhodli v čo najviac témach,“ konštatoval.

Otázka miest podpredsedov KSK bude podľa neho závisieť od kreovania poslaneckých klubov. „Súvisí to s počtom klubov a počtom poslancov v jednotlivých kluboch, čiže na základe toho sa bude riešiť táto otázka. Budeme rokovať so všetkými klubmi,“ uviedol. Napadnutie výsledkov volieb na Ústavnom súde (ÚS) SR zo strany neúspešného kandidáta Richarda Rašiho (Smer-SD, SMK-MKP, SZS, Starostovia a nezávislí kandidáti), ktorého Trnka porazil rozdielom 875 hlasov, označil nový predseda kraja za neschopnosť strany Smer-SD niesť volebnú prehru. „Myslím si, že to podanie nebude úspešné,“ dodal.