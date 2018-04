To je HANBA! Vo svete uznávaný Michal Bekeš (28) lezie po strechách, aby mohol reprezentovať SLOVENSKO!

Športovanie na svetovej úrovni vyjde na Slovensku veľmi draho! Najmä ak ide o menšinový šport. Svoje o tom vie aj piaty najrýchlejší lyžiar na svete, Tatranec Michal Bekeš (28). Aby mohol reprezentovať našu krajinu, musí si na to sám zarobiť. Za uplynulú sezónu minul na pretekoch 23–tisíc eur!

Michal sa venuje disciplíne speedski či rýchlostnému lyžovaniu. Podstata je v tom, že pretekár sa pri zjazde špeciálnej jedenkilometrovej trate snaží dosiahnuť čo najvyššiu rýchlosť.

Sympatický Tatranec pritom patrí k veľkým talentom, veď hranicu vlastného slovenského rekordu posunul až na rýchlosť 223,464 kilometra za hodinu. Minulú sezónu iba štyria lyžiari na svete boli rýchlejší ako on. No keby do pretekov nedával vlastné tisíce, sedel by doma. Nesťažuje sa však. „Robím výškové práce, s chlapcami pokrývame a maľujeme strechy. Z niečoho žiť treba,“ smeje sa rodák zo Ždiaru. „Dávno som mohol mať postavený domček, ak by som nereprezentoval,“ dodáva Tatranec. „Ak by som šport nemiloval a nemal takú odolnosť, dávno by som to vzdal,“ prezrádza recept svojho úspechu Michal, ktorému robí trénerku jeho sympatická manželka Veronika.

Na rozdiel od pretekárov iných štátov je všetko len na nich. Za dva pretekárske mesiace najazdili na aute 21-tisíc kilometrov! V tomto sa im konkurencia na svete nevyrovná. „Začíname ráno o šiestej a končíme neskoro večer. Od servisu po logistiku si všetko robíme sami,“ priznáva Michal. Systém podpory takého úspešného športovca akým je aj Bekeš u nás zatiaľ veľmi nefunguje.

Dieťa musí niečo robiť Timotej Zuzula vychoval zo svojej dcéry Veroniky jednu z najlepších lyžiarok sveta. Z vlastnej skúsenosti potvrdzuje, že bez financií to majú ľudia, ktorí šport milujú ťažké. „Každé dieťa niečo robiť musí. Ak z neho chcete vychovať špičkového športovca, musí to chcieť robiť. Nesmiete pritom stratiť ani deň, platí to v každom športe,“ hovorí otec a vynikajúci tréner.

Slovenská lyžiarska asociácia mu už chce pomôcť, hoci priamo nepodporuje jednotlivých pretekárov. „Je to v réžii Úseku alpských disciplín. Michala však chceme zaradiť do navrhovaného rozpočtu, aby už podobné problémy nemal,“ hovorí Radovan Cagala, šéf asociácie. Podľa neho Michalovi a jeho trénerke bolo hradené poistenie a zabezpečenie materiálov. Má ísť o sumu asi 2,5-tisíca eur. „Je to zatiaľ minoritný šport, no atraktívny. Michal si to svojimi výkonmi zaslúži,“ sľubuje Cagala.

