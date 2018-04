Pod Tatrami vzniká jedinečná zoologická záhrada! Jej obyvateľmi tentoraz nebudú živé zvieratá, ale ich napodobeniny vyrobené z piesku. Približne 20 obrovských sôch stavajú v popradskej časti Veľká a budú naozaj originálne.

Na stavbu netradičnej zoo použijú tvorcovia desiatky ton piesku. Takýto mimoriadny nápad s množstvom neživých zvierat sme na Slovensku ešte nemali. „Postupne vyrobíme asi 15 zvieracích sôch, ďalšie budú pribúdať pred očami návštevníkov. Otvoriť chceme v máji,“ prezrádza hlavný staviteľ Adam Bakoš, ktorý dodáva, že na Slovensku ešte niečo podobné nebolo.

V Zoo pod Tatrami zatiaľ vyrobili hlavu slona, krokodíla, korytnačku či samca gorily. „Slon bude asi najväčší s váhou 12 ton. Už sme urobili dvojmetrovú hlavu a ešte mu dorobíme obrovský chrbát. Možno mu budú konkurovať aj hroch a nosorožec,“smeje sa Bakoš.

Práca umelcov s nehybnými zvieratami pripomína hrajúce sa deti. „Predstavte si, že piesok vám vysype naozajstná tatrovka a vy sa do toho pustíte. Zvieratá musíme tvarovať ležiace alebo sediace. Ak by boli na nohách, mohli by sa ľahko zboriť,“ vysvetľuje architekt i umelec.

Aby sochy nezničil hneď prvý dážď, musia ich špeciálne ošetriť. Do každej použijú hĺbkovú penetráciu i lepidlo. Na povrchu sa tak vytvorí akási škrupinka. „Do sôch musíme napichať aj drôtiky, aby si na nich napríklad nevytvárali hniezda vtáčiky, ľahko by sa potom rozsypali,“ podotýka Adam Bakoš.

Mimochodom staviteľ i umelec Adam Bakoš vyrába aj známe ľadové sochy v Tatrách na Hrebienku. V čom vidí hlavný rozdiel? „Určite je tam o 30 stupňov nižšia teplota (smiech). Ale teraz vážne – piesok sa lepšie modeluje, ako ľad, s ktorým je to náročnejšie.“

