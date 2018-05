Do Tatier zavítal NOVÝ trend: To fakt do hôr dorazila SEXTURISTIKA?!

Obnažovanie sa na verejnosti môže policajt pokutovať. Stane sa tak, ak ho posúdi ako priestupok proti verejnému poriadku. „Priestupku sa dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie. V takomto prípade možno uložiť pokutu do 33 eur,“ vysvetľuje hovorca polície v Prešovskom kraji Daniel Džobanik.

V prípade závažnejších skutočností, kedy by osoba vykonávala na verejnosti sexuálny exhibicionizmus alebo pohlavný styk, trest by bol prísnejší. „Mohlo by to byť posúdené ako trestný čin výtržníctva, za čo je možné uložiť trest odňatia slobody až na tri roky,“ hovorí Džobanik.