Synček (8) zavraždenej Veroniky (†27) žije s macochou v Nemecku: Majú starí rodičia šancu dostať ho na Slovensko?

Mladú mamičku Veroniku Mitaľovú (†27) z Vtáčkoviec našli zavraždenú vlani v lete v lese nad obcou. Pred niekoľkými dňami polícia urobila rekonštrukciu otrasného prípadu. Na miesto priviezli aj podozrivého z vraždy, Veronikinho expriateľa Michaila, pôvodom z Grécka. Okolnosti smrti mladej ženy nie je však to jediné, čo jej nešťastných rodičov trápi. Boja sa predovšetkým o jej syna a svojho vnúčika Miška (8), ktorý stále žije v Nemecku.

Veroniku vlani v lete ktosi vylákal z domu iba v nočnej košeli a papučiach. Dva dni bola nezvestná, potom jej dobodané telo našli na okraji lesa nad rodnou dedinou. Od začiatku mnohí podozrievali z vraždy jej expriateľa Michaila, pôvodom Gréka, s ktorým mala aj syna Miška (8). Práve jeho nakoniec z vraždy aj obvinili a nemecké súdy ho vydali na stíhanie na Slovensko.

Chlapček ostáva v cudzine

Michail doteraz žil v nemeckom Düsseldoffe. Pred smrťou expriateľky Veroniky tam mal aj ich spoločného syna Miška. Práve v čase, kedy mal chlapca doviezť späť na Slovensko, Veroniku zavraždili. Miško však ostal v cudzine.A práve z toho sú jeho starí rodičia z Vtáčkoviec nešťastní. S plačom upozorňujú, že Veronikin synček už takmer rok, od zadržania Michaila, žije v Nemecku iba s macochou a nevlastným súrodencom.

Vnúčika nevideli 2 roky

Starí rodičia si idú z toho oči vyplakať a prosia súdy, aby im dovolili aspoň kontakt s vnúčikom. No zatiaľ nepochodili. Cesta do Nemecka ich stála tisíc eur, museli si na ňu požičať peniaze. Domov sa však vrátili bez Miška. Andrea Cisárová z Medzinárodno-právnej ochrany detí robí všetko pre to, aby starí rodičia boli v spore úspešní. Nemecký súd si dal vypracovať znalecké posudky a chcel, aby Mitaľovci za ne zaplatili 7-tisíc eur. “Namietali sme to, boli sme úspešní, oslobodili ich spod platenia. Podarilo sa nám dosiahnuť aj to, aby súd pripustil stretnutie, čakáme teraz na termín. Sme presvedčení, že keď chlapček uvidí starých rodičov a tetu Tonku, bude si ich pamätať a už sa ich nepustí,” vlieva nádej starkým Cisárová.Podľa nej úspechom je aj to, že sudca pripustil posudok slovenského znalca, ktorý sa o Mitaľovcov vyjadril, že sú vyrovnaní a skvelí ľudia s rozvetvenou rodinou, vhodní na starostlivosť o Miška a dokážu mu zabezpečiť nádherné detstvo. “Po tom všetkom, čo sa stalo, práve táto rodina by bola pre neho najideálnejším prostredím, kde by mohol fungovať,” dodala Cisárová s presvedčením, že sa im to podarí aj dosiahnuť.

Rekonštrukcia vraždy

Nedávno sa do Vtáčkoviec vrátil aj obvinený Michail. Kriminalisti tu totiž robili rekonštrukciu vraždy. Tá sa uskutočnila v noci, teda za rovnakých podmienok, za akých Veroniku zavraždili. Polícia prišla pred rodičovský dom zavraždenej, bola aj v lese nad obcou.

V putách priviezli aj zadržaného Michaila Chatzitheodoridisa (32). A hoci otca zavraždenej Dušana na miesto rekonštrukcie nepustili, podarilo sa mu obísť les a stretnúť sa zoči-voči s mužom, ktorý je podozrivý z vraždy jeho dcéry. “Opýtal som sa ho: Michal, čo si to urobil? No iba sklonil hlavu a neodpovedal nič,” opísal Dušan Mitaľ (56).

Veronika nastúpila do auta

Podľa našich informácií Michail vraždu popiera, no priznáva, že Veroniku v noci okolo druhej nadránom vylákal z domu jej rodičov. Mal jej povedať, že jej vezie syna. Policajtom rozprával, ako do dediny prišiel aj s komplicmi, no odmietol ich mená prezradiť. “Tvrdí, že zastavili s autom pred domom, Veronika nasadla dozadu, vpredu sedeli ďalší ľudia. A že keď jej Michail povedal, že jeho nová žena má chlapca rada, nazlostila sa, vystúpila a odišla a on vraj nevie kam,” prezradil jeden z mužov, ktorý bol pri rekonštrukcii.

Pred skonom hrozne trpela

Na rekonštrukcii sa podieľali figuranti, prokurátorka, psychologička, súdna lekárka. Všetci sa poriadne zapotili. Ťažko bolo aj ostrým chlapom, ktorí so zločinom prichádzajú do kontaktu často. “Bolo to psychicky náročné. Mladá žena mala 20 bodno-sečných rán, najmä v oblasti rúk a trupu. Zjavne sa bránila a vedela, aký koniec ju čaká. Muselo to byť kruté,” zamyslel sa jeden z nich.

Podľa Veronikinho otca Dušana stopy nájdené na mieste, naznačujú, že Veronika z auta ušla a na úteku stratila topánku aj ponožku. “No v lese bola aj počas rekonštrukcie hrozná tma. Pre husto rastúce stromy sa v tme dalo ťažko vyhýbať, takže ju musel vrah rýchlo chytiť,” doplnil náš zdroj.

Zbierajú dôkazy

Vyšetrovateľovi sa podarilo vypátrať aj auto, na ktorom Grék prišiel do Vtáčkoviec. Bolo to SUV 5008 Peugeot. Už ho majú v Prešove, jedným z dôkazov je aj odbité spätné zrkadlo.

Obvineného Michala vydali nemecké súdy na stíhanie na Slovensko. Musí objasniť, čo bolo medzi Veronikouo a ním, ako sa nočné stretnutie odohralo.

Podľa doterajších informácií jej totiž nechcel doviezť z Nemecka syna Miška, ktorého mal istý čas pri sebe. Tajil Veronike, že sa oženil, ale predovšetkým aj to, že mal problémy s nemeckou políciu pre drogovú trestnú činnosť.