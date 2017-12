Starosta problematickej rodine kúpil dom: Pre istotu však v inej dedine, 40 kilometrov ďaleko!

Starostovia košickej mestskej časti Krásna a obce Kuzmice si nevedia prísť na meno. Rozhádalo ich sťahovanie početnej problematickej rodiny. Prvý muž Krásnej Marek Kažimír totiž prišiel s návrhom, ktorý sa jeho kuzmickému kolegovi Martinovi Vincejovi absolútne nepozdáva.

V snahe riešiť nelichotivú bytovú situáciu problematickej rodiny, starosta košickej mestskej časti Krásna Marek Kažimír hľadal voľný dom v cene do 10-tisíc eur. Toľko mu odsúhlasili poslanci na jeho kúpu.

Vhodnú nehnuteľnosť našiel v trebišovskom okrese v obci Kuzmice, vzdialenej od nich necelých 40 kilometrov. Stavba bola kvôli exekúciám daná do dražby."Hoci pôvodná cena bola stanovená na 18-tisíc, podarilo sa nám ju získať za vyvolávaciu cenu 7200 eur,“ hovorí starosta. „Zatiaľ dom nie je majetkom nových nájomníkov. Nehnuteľnosť dostane rodina len do prenájmu za sto eur mesačne. K tomu je potrebné pripočítať ešte náklady spojené s bývaním. Po siedmich rokoch bude dom ich. Samozrejme, všetko ošetríme riadnou zmluvou,“ dodáva starosta.

Dom v Kuzmiciach ktorý vydražila Krásna za 7200 eur. Foto: Daniela Pirschelová

Protest obyvateľov Lúčnej ulice

Nezainteresovaných prekvapí, prečo kuzmický starosta nestopol túto transakciu ešte v začiatkoch. „Nevedeli sme o tom, keďže dražba sa konala v Bratislave. Okrem toho, obec nemá financie na to, aby skupovala prázdne domy v Kuzmiciach. Naše možnosti sú momentálne obmedzené,“ povedal nahnevaný Vincej.

Kuzmičana Andreja (73) pobúrila trúfalosť starostu mestskej časti. „Je to nehorázne čo si dovolil. My tu máme dosť našich Rómov a sťahovanie cudzích si neprajeme. Žije tu mnoho seniorov a títo majú z novej rodiny strach."

Bezpečnosť je prvoradá

Kažimír trvá na svojom, že sa nechce takýmto spôsobom zbaviť rodiny Badžovcov, ale všetko sa deje len v záujme bezpečnosti šesťčlennej rodiny. „Ich dom je v dezolátnom stave. Má porušenú statiku a hrozí zrútenie strechy na tejto takmer storočnej nehnuteľnosti,“ argumentuje Kažimír. Snaha miestnej samosprávy o vyriešenie problematickej lokality je podľa domácich neodškriepiteľná, ale efekt sa zatiaľ nedostavil.

Dom Badžovcov je v dezolátnom stave. Foto: Daniela Pirschelová

Petícia susedov

Susedia v tesnej blízkosti rómskej kolónie stratili trpezlivosť a kvôli smradu, kriku, neporiadku a premnoženým potkanom spísali petíciu. „O nápravu sa snažíme už zhruba od roku 2003. Dokonca mesto Košice vydalo rozhodnutie na vypratanie a odstránenie stavby. Osud jej obyvateľov nám však nie je ľahostajný,“ tvrdi starosta Krásnej. „Snažili sme sa presťahovať Badžovcov do Košíc, ale ceny nehnuteľností sú nad naše finančné možnosti. Oslovili sme s prosbou o pomoc aj farára Petra Gombitu, ktorý je správcom vznikajúceho mestečka pre bezdomovcov. Nič z toho však nebolo, keďže unimobunky a domčeky ešte nie sú dokončené. A j preto sme to napokon riešili kúpou domu v Kuzmiciach. Rodina by sa mala presťahovať ešte do Vianoc,“ uzavrel Kažimír, ktorý sa neobáva, že by niečo podobné vyparatil iný starosta jemu.

Zákonné možnosti?

„U nás platí sloboda pohybu a pobytu, ktorú zaručuje ústava. Určite by som sa zaujímal, kto sú ľudia, ktorí sa k nám chystajú nasťahovať, ale to je tak všetko. Verím, že s kolegom z Kuzmíc nájdeme spoločnú reč," dodal.

Aj takéto „ozdoby„ majú Rómovia na okolitých stromoch. Foto: Daniela Pirschelová

Záujem splnomocnenca

Napätie medzi Krásnou a Kuzmicami sleduje aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. „Považujeme to za nebezpečný precedens. Je to najmenej férové riešenie čo si môžeme predstaviť. Najmä keď ide o mestskú časť veľkomesta, ktorá má neporovnateľné širšie možnosti ako menšie Kuzmice. Situáciu preveruje naša regionálna kancelárie Košice,“ odpísal Ravasz.

Príklady priťahujú

Prípad Krásnej a Kuzmíc nie je ojedinelý. Podobné sťahovanie sa uskutočnilo, prípadne bolo v pláne medzi Letanovcami a Spišským Štvrtkom, Trnavou a Ružindolom, Lemešanmi a Kecerovcami či Gelnicou a Prakovcami.