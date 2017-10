Smrť krásnej Zuzky po pôrode: Ženy opisujú svoje desivé zážitky s prešovskou pôrodnicou

Verejnosť pred dvomi mesiacmi šokovala smrť krásnej rodičky Zuzky, ktorá zomrela po pôrode vytúženého bábätka v prešovskej pôrodnici v monobloku. Vykrvácala krátko po narodení svojho zdravého chlapčeka. Jej smrť vyvolala negatívne reakcie pacientok tohto oddelenia gynekológie.

Zuzka silne krvácala, keď rozhodli gynekológovia z monobloku o jej prevoze na ARO. Tam ju doviezli v kaluži krvi. Zhrození odborníci ihneď volali pôrodníkom, že ženu treba operovať. No nepomohlo to, mladá žena v noci zomrela. “Okolo jedenástej dopoludnia jej podávali infúziu. Písal som jej esemesky, nereagovala, čakal som, kedy sa ozve. Až popoludní som od lekára zistil, že o jednej porodila. Oznamoval mi, že nastali komplikácie a že si mám ísť pozrieť malého. Vtedy som sa dozvedel, že sa mi narodil syn,“ spomína, so slzami v očiach vdovec Marek, ktorý sa po dňoch smútku rozhodol prehovoriť.

Nejasnosti v správe

Novorodeniatko museli lekári vytiahnuť zvonom. Podľa zdravotných záznamov, ktoré získala rodina, bol pôrod relatívne v poriadku, v dokumentácii sa však píše aj to, že mamička mala pri pôrode ťažkosti a na pomoc museli privolať dvoch lekárov. „V správe o pôrode je hodinové okno. O jednej porodila, medzitým sú správy sestričiek, ktoré jej dávajú náramok, merajú životné funkcie, ktoré vraj boli v poriadku. A zrazu o druhej je napísané, že v dôsledku ťažkého pôrodu silno krváca,“ ozrejmuje Zuzkin brat Tomáš (27). O pol tretej ráno vydýchla naposledy.

Prečítajte si viac o tejto obrovskej tragédii:

Príčiny smrti stále nejasné

Nemocnica sa doteraz nevyjadrila, čo sa vlastne stalo. Vraj čaká na výsledky pitvy a histologického vyšetrenia. Prípadom sa zaoberá polícia aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). “Dohľad stále nie je ukončený, čakáme na znalecké posudky,” uviedla hovorkyňa ÚDZS Andrea Pivarčiová. Zatiaľ nepokročila ani polícia, vyšetrovanie stále prebieha.

Zlé skúsenosti majú aj iné

A mladé mamičky si medzitým vymieňajú cez sociálne siete a na webe svoje zlé skúsenosti s týmto oddelením. Nedávno zverejnila svoje nepríjemné zážitky z pôrodnice v monobloku Michaela vo svojom blogu. Jej prípad sa v mnohom podobá Zuzkinmu.

Bola objednaná na vyvolávanie pôrodu, no lekár ju chcel poslať domov. Darmo upozorňovala, že jej chlapček sa nehýbe ani nekope. Doktor k nej prišiel až na druhý deň. Vyhlásil, že rodiť ešte nebude a iba vďaka svojej asertívnosti si Miška vydobila infúziu oxytocínu na vyvolanie pôrodu. No namiesto kontrakcií pociťovala bolesť.

Primára videla iba na vizite

Keď v noci od bolesti a vyčerpania zvracala, sestrička ju odviedla na ležadlo do pôrodnej miestnosti, lekára nebudila, vraj je to zbytočné. Tam ju nechali ležať ďalších 7 hodín.

Ráno jej prepichli plodový obal, aby jej odtiekla plodová voda a znova podali liek na vyvolanie pôrodu. Ten ešte znásobil jej bolesti, lekára furt nebolo. Sestričky po nej kričali, že má pri kontrakciách tlačiť, no ona netušila, kedy sú. Pociťovala totiž bez prestania bolesť. “Vtedy prišiel na vizitu primár. Zistil, že stále mám v maternici kopu plodovej vody. Zamračil sa, spýtal sa, ako môžem takto rodiť, keď tomu tá voda bráni a vytlačil ju zo mňa. Odišiel, všetci si vydýchli a zasa sa začali správať ako bezcitní sadisti.”

Dieťa jej museli vytiahnuť zvonom ako Zuzke

Nakoniec jej musel lekár, ktorý si ju vraj tri dni nevšímal, zvonom dieťa vytiahnuť. Podarilo sa mu to až na tretí krát. “Chlapček bol celý modrý, nehýbal sa, bol ticho. Ani mi ho neukázali. Vrchol bol, keď ho sestrička odo mňa brala, vyšmykol sa jej a zachytila ho za nožičku tesne nad zemou.”

Michaela vraví, že nikdy nezabudne na prežitú hrôzu. Syna videla po prvý raz v inkubátore, z telíčka mu trčalo niekoľko hadičiek, museli ho previezť na detskú JISK-u. Trpel nízkym počtom červených krviniek a silnou žltačkou v dôsledku rozdielnosti krvných skupín. “Preto sa prestal v brušku hýbať dávno pred pôrodom. Navyše, narodil sa veľký, meral 56 cm a vážil 4200 gramov. Ak by som verila všetkým tým príbehom o prešovskej pôrodnici, mohlo to dopadnúť inak. Nezabudnem na ľahostajnosť personálu monobloku,” dodala na záver s tým, že ju to bude strašiť v snoch naveky.

So zlou skúsenosťou sa nám podelila aj Alena z Prešova. Na Miškinom blogu jedna z diskutujúcich napísala: "Je mi ľúto, akú zlú skúsenosť máte s monoblokom. Ja som trikrát rodila v starej pôrodnici a nemôžem povedať nič zlé."