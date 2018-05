Pred rokom v máji tragicky zahynuli dvaja prešovskí hasiči pri páde policajného vrtuľníka počas výcviku. Radoslav Lacko († 48) a Peter Toďor († 43) patrili k najskúsenejším leteckým záchranárom. V piatok im ich kolegovia za prítomnosti príbuzných odhalili na hasičskej stanici pamätník. Bolestivé spomienky v nich znova ožili.

Neprestávajú na nich myslieť! Na prešovskej hasičskej stanici sa zišli príbuzní a kolegovia Radoslava Lackoa(† 48), ktorý bol prešovský okresný riaditeľ hasičov a veliteľa skupiny Petra Toďora († 43). Pri slávnostnej ceremónii tam odhalil pamätník na počesť týchto dvoch záchranárov, ktorí dlhé roky patrili medzi najlepších a život ich stále práve snaha byť ešte lepším v pomoci ľuďom v núdzi.

Dvaja červení anjeli zomreli vlani 10. mája. Pri cvičení záchrany, kedy obaja viseli v podvese, sa zrútil vrtuľník na peešovskú vojenskú letiskovú plochu. Peter Toďor bol na mieste mŕtvy, Radoslav zomrel v nemocnici na operačnom stole. Zranili sa aj dvaja piloti, tí nešťastie prežili.

Vpravo Peter Toďor († 43), vľavo Radoslav Lacko († 48). Foto: HaZZ

Stále nevedia príčinu nešťastia

Príbuzní mužov, ktorí zachránili desiatky ľudí, no ich sa zachrániť nepodarilo, neskrývali obrovskú bolesť v srdci. Ani po roku od tragédie netušia, kto zlyhal. Mnohí z nich to ani vedieť nechcú. Mama R. Lacka Tamara Namešpetová (71) si však želá dozvedieť sa skutočnú príčinu. "Pomohlo by zmieriť sa s tým, čo sa stalo. Lebo si myslím, že to bola nezmyselná smrť mladých ľudí. Rado mal život pred sebou, svoje plány. Bol to veľmi dobrý syn," vravela nám zdrvená matka. Vedela, že jej syn má nebezpečnú prácu. Bála sa o neho, modlila za neho: "Stále ma informoval, keď išiel na nejaký zásah. Bol veľmi odvážny."

Voči pilotovi, ktorý by mal byť podľa predbežných informácií vinníkom nehody, nepociťuje nič zlé: "On je nevinný a veľmi trpí. Myslím, že zlyhala technika. Nebol to prvý pád takéhoto vrtuľníka. On nebol stavaný na takéto zákroky. Aj pilot mi písal, že on to ak nenechá a bude sa snažiť ďalej dopátrať pravdy. Ale je veľmi zronený. Do konca života bude trpieť."

Podľa nej Rado a pilot boli veľmi dobrí kamaráti a práve preto to nešťastného muža psychicky ničí: "Ešte som sa s ním nestretla osobne, ale chcela by som sa s ním stretnúť. Radko zomrel takmer presne na moju sedemdesiatku," rozplakala sa.

Hasičská rodina

Otec P. Toďora Peter (63) verí, že nápis na pamätníku – Nikdy nezabudneme, bude stále platný. "Ja som robil hasiča 34 rokov a nikdy som sa o Petra nebál. Bol som hrdý, že sa dal na činnosť záchranára. Kde sa stala chyba, neviem. Ani sa nezaujímam o priebeh vyšetrovania. Syna mi to nevráti. Stalo sa obrovské nešťastie. Je to ťažké, ale musím sa s tým zmieriť. To, že spadol vrtuľník mi oznámil najmladší syn. Už som tušil koľká bije, lebo ja sám som bol pri viacerých takýchto udalostiach a bolo mi jasné, že tam môže pomôcť už len zázrak."Jeho druhý syn je tiež hasič, teraz je riaditeľom prešovského okresného riaditeľstva po R. Lackovi on. Aj vnuci chcú byť hasiči, potrebnú odvahu k tomu majú.



Veľký zármutok prežíva aj manželka P. Toďora Jarmila (47). “O havárii som sa dozvedela od syna. Vtedy som ešte netušila, že to skončí takto tragicky. Každý deň myslím na manžela, ale i na Rada. Boli to veľkí kamaráti, takmer ako bratia. Často bol u nás. Bol to veľmi dobrý človek. Vidíte, koľkí ľudia prišli na nich spomínať.”

Jej syn Peter (23) by bol tiež rád hasičom, rovnako ako jeho brat Dávid (21). Peter študuje protipožiarnu ochranu aj bezpečnosť. O tragickom páde vrtuľníka sa dozvedel z médií: "Vedel som, že pri výcviku bol aj môj otec." zaspomínal na hrozné chvíle. Otec bol pre neho vzorom. "Bol stále usmievavý, šíril dobrú náladu okolo seba. Bol veľmi zodpovedný. Vždy mi vravel, aby som bol lepší ako on. To ma motivuje, budem sa veľmi snažiť, aby som ho nesklamal,"dodal. Chlapci sú oporou ich mamke, ktorá to veľmi ťažko nesie doteraz.

Výsledky vyšetrovania stále nie sú známe

Odhalenie pamätníka považujú príbuzní za čiatočnu morálnu satisfakciu. Podľa ministerstva vnútra SR je záverečná správa o príčine pádu vrtuľníka takmer hotová. "V dohľadnej dobe budú závery z tejto správy predstavené širokej verejnosti,"informoval hovorca rezortu Peter Lazarov.