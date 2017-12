Slovenka v mexickej telenovele: Košičanka Zuzana žije vysnívaný exotický sen

Iba si plním detské sny! Tak hovorí o živote v Mexiku Slovenka Zuzana Miková (29), ktorá vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo. Do stredoamerickej krajiny ju doviedla salsa, tunajšia reč a teplé počasie. Raz sa chce vrátiť späť na Slovensko, ale zatiaľ je láska k Mexiku silnejšia.

Prečo ste si vybrali práve Mexiko?

Metropola Mexico City je jedno z najväčších miest na svete, je to mesto mnohých možností. Chcela som tu rozvíjať svoje tanečné schopnosti, keďže som sa zamilovala do salsy, a na Slovensku som nemala možnosť sa ďalej zdokonaľovať. Salsa bola pre mňa asi najsilnejší dôvod, prečo som prišla práve do tohto mesta. Taktiež som vedela, že ma tu bude čakať pre mňa ideálne počasie – nikdy tu nie je príliš zima ani príliš horúco.

Do cudziny ste šli na vlastnú päsť. Bolo to ťažké?

Po skončení vysokej školy som rok pracovala a snažila som sa čo najviac si ušetriť. Vedela som, že prišiel čas odísť zo Slovenska. V jeden deň som podala výpoveď a kúpila letenku. Mala som strach, ale vedela som, že to bude stáť za to. A som tu už 3,5 roka.

Ako dlho ste si zvykali na miestny život?

Mám pocit, že veľmi rýchlo. Na začiatku som sa musela naučiť, ako mesto funguje. Dôležité boli aj prvé priateľstvá, ktoré mi pomohli orientovať sa. Keďže som ovládala španielčinu, nemala som tu v podstate s ničím problém. Určite neodporúčam skúšať tu šťastie, ak ovládate len angličtinu. Väčšina Mexičanov anglicky nevie.

Na stretnutí s prezidentom Kiskom (Zuzana je vpravo). Foto: archív Z. M.

Čo robíte v Mexiku?

Pracujem ako edecán, teda niečo medzi hosteskou-promotérkou-modelkou. Väčšinou pracujem na spoločenských podujatiach, výstavách alebo na propagácii produktov. Občas robím komparz v telenovele a reklame alebo aj na módnej prehliadke.

V mexickej telenovele ste mali aj väčšiu úlohu...

V telenovelách som si zahrala viackrát, ale na začiatku šlo o komparz. Na nakrúcaní strávite takmer celý deň, posadia vás za hercov a tvoríte pozadie reštaurácie. Naposledy ma posunuli na miesto herečky a zahrala som si mladú mamičku. S kolegom z Argentíny sme mali vytvoriť idylku šťastnej rodiny. Pred kamerou som však nerozprávala, keďže nemám neutrálny prízvuk. Musím povedať, že zahrať si v telenovele bol môj detský sen. Práve tie ma v podstate doviedli k španielčine a neskôr k Mexiku.

Aký je život v Mexiku v porovnaní so Slovenskom?

Žije tam veľa chudobných ľudí, ktorí sú v práci v podstate celý deň. Plat obyčajného predavača je veľmi nízky. Veľkým problémom sú zápchy. Ak máte byť v práci o 9. hodine, často musíte odísť z domu o siedmej. Ak skončíte o šiestej večer, ste radi, ak sa dostanete domov o ôsmej. Mnoho ľudí pracuje aj v sobotu. Mesto je obrovské, všetko je ďaleko a je dosť vyčerpávajúce premiestňovať sa z jedného miesta na druhé.

Je úspech, ak sa niekde dostanem do jednej hodiny. Samozrejme, žije tu aj veľa bohatých. Na Slovensku na ulici neviem vždy rozoznať, kto do akej vrstvy patrí. V Mexiku je rozdiel medzi chudobným a bohatým veľmi vidieť. Takisto považujem Slovensko za celkom bezpečnú krajinu, čo o Mexiku nemôžem tvrdiť. Hoci mne sa tu nikdy nič zlé nestalo.

Zahrala si aj v telenovele (vľavo). Foto: archív Z. M.

Aké bolo najpríjemnejšie prekvapenie?

To, čo sa dialo po veľkom zemetrasení 19. septembra. Mexiko zasiahlo presne v deň, keď si pripomínali silné zemetrasenie z roku 1985, ktoré zdevastovalo metropolu. Ľudia darovali čas, peniaze, potraviny a lieky, aby pomohli obetiam zemetrasenia. Zriadili zberné strediská a krízové centrá. Lekári, zdravotné sestry, veterinári a architekti pracovali zadarmo. V reštauráciách podávali bezplatne jedlá, v hoteloch nechávali ľudí v noci zadarmo, telefón, internet a mestská doprava boli bezplatné. Bola to obrovská pozitívna energia.

Nedávno ste sa v Mexiku stretli s prezidentom Kiskom. Ako to vyzeralo?

Bol to veľký zážitok. Na slávnostnom kokteile sme boli menšia skupina Slovákov žijúcich v Mexiku. Po krátkom príhovore sa prezident s každým z nás porozprával. Mnoho Sloveniek sa v Mexiku vydalo. Andrej Kiska s úsmevom poznamenal, že Mexičania kradnú Slovenky.

Ako často jazdíte domov?

Aspoň raz ročne a vždy sa zdržím mesiac. Väčšinou chodím na Vianoce, občas v lete. Rada by som sa našej zime vyhla, ale Vianoce s rodinou sú pre mňa dôležité, takže pred zimou neutečiem.

Plánujete sa vrátiť?

Plánujem sa vrátiť na Slovensko, no neviem kedy. Chcem byť v Mexiku ešte nejaký čas. Či to bude mesiac, rok, alebo dva, ťažko povedať. Čas ukáže...

Zuzana Miková