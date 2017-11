Šéf východoslovenských vodární: Posvietila si na neho NAKA!

Nekorunovaného realitného kráľa z východu a možno aj na Slovensku, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Stanislava Hrehu, má na muške Národná kriminálna agentúra. Informáciu o tom priniesol denník Korzár.

Či sa pod záujem NAKA - pracovisko finančnej polície, o Hrehu podpísalo to či jeho príjem zodpovedá hodnote úctyhodného počtu nehnuteľností, ktorých je podľa výpisu katastra vlastníkom, nevedno.

Kráľ realít

Hreha okrem rodinného domu na Kavečianskej ulici vlastní ešte 33 bytov – 24 v komplexe Park Anička, 2 byty v Starom Meste a 7 v bytovom dome na Terase. Ako uviedol Korzár, šéf vodárni nielenže vlastní desiatky bytov, ale on a jeho rodina používa viaceré luxusné autá. Najdrahší je americký elektromobil SUV Tesla Model X, ktorého cena by sa mohlo pohybovať zhruba okolo 130 -tisíc eur.

Pôvod majetku

„Národná jednotka finančnej polície uvedené informácie preveruje,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka. Zdôraznil, že o stave prebiehajúceho konania nebude bližšie informovať. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku hovorí, že finančná polícia koná v prípade dôvodného podozrenia, že majetok osoby bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov. V zmysle zákona preskúma príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia.

Finančná polícia

Podľa policajného hovorcu ak budú splnené zákonné podmienky, finančná polícia podá podnet na prokuratúru. Stane sa tak vtedy, ak dospeje k záveru, že rozdiel medzi majetkom a preukázateľnými príjmami je najmenej 1500-násobok minimálnej mzdy, aktuálne je to viac než 650-tisíc eur. Ak osoba nevie preukázať ako získala peniaze za ktoré nadobudla majetok vysokej hodnoty, súd môže rozhodnúť o prepadnutí majetku v prospech štátu.

Hreha mlčí

Pred časom sme informovali o nehnuteľnostiach, ktoré vlastní Stanislav Hreha. To, odkiaľ na ne zobral peniaze sa nám nepodarilo zistiť. Údajne pochádzajú z podnikateľskej činnosti. Akej? Sme sa nedozvedeli. Za vodárne sa vyjadruje Agentúra Penelopa a tá informácie o súkromných záležitostiach Hrehu neposkytuje. Záujem akcionárov čo sú v prípade Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti(VVS) obce a mestá sa týka aj predaja pozemkov vodární developerovi MM Invest.

Všetko je v poriadku

"Predaj prebiehal v súlade so zákonom, podľa presne stanovených pravidiel spoločnosti na odpredaj nepotrebného majetku, po predchádzajúcom súhlase predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Cena bola stanovená podľa znaleckého posudku, vysoko nad rámec jeho účtovnej hodnoty. V príslušnej lokalite bolo v tom čase predaných developerovi viac pozemkov za výrazne nižšiu cenu,“napísala nám Monika Murová z PR agentúry.

Zvedavý Raši

Košický primátor a člen predstavenstva VVS Richard Raši požiadal vodárne, aby na najbližšie rokovanie predstavenstva predložili všetky dokumenty ohľadom danej transakcie, vrátane cien a postupu. „Viem síce, že tieto dokumenty boli predložené DR, ktorá konštatovala, že všetko prebehlo v súlade so zákonom a v prospech vodárenskej spoločnosti. My ako predstavenstvo trváme na tom, aby nám bolo všetko podrobne vysvetlené a povedané, aby nevznikli pochybnosti o transparentnosti nákupu a predaja pozemkov,“povedal vtedy Richard Raši. Zdôraznil, že k vlastníctvu bytov Hrehu sa nemajú právo vyjadrovať.

Otázky bez odpovede

Odpovede na svoje otázky sa pred časom nedočkala ani prešovská radnica. "Požiadali sme VVS o informácie týkajúce sa kúpy a predaja pozemkov i obdobia vyhotovenia ich nadbytočnosti, ako aj detaily kúpy uvedených nehnuteľností. Odpoveď zatiaľ nemáme, tlmočila názor prešovských radných hovorkyňa Veronika Kmetóny Gazdová.

Preukazovanie majetku

Mestský poslanec Marcel Gibóda si o biznise šéfa vodárenskej spoločnosti myslí svoje.„Košice majú v nej nezanedbateľný podiel, preto najmä samosprávy by sa mali zaujímať o to akým spôsobom funguje riaditeľ Hreha ktorý vyhlasuje, že získal byty legitímne. Chcem veriť, že je to naozaj tak. Vzhľadom na informácie o uskutočnených prevodoch a predaji majetku medzi mestom aj medzi VVS a developerom sa objavili závažné podozrenia. Tieto by mal S. Hreha vyvrátiť aj tým, že preukáže ako sa dopracoval k finančným prostriedkom, ktoré použil na kúpu majetku obrovskej hodnoty,“myslí siGibóda.

Konflikt záujmov

Je presvedčený, že povinnosťou Hrehu voči akcionárom je dokázať, že tu nedošlo ku konfliktu záujmov jeho ako riaditeľa vodárenskej spoločnosti.„Vyhlasuje, že byty v Parku Anička nekupoval sám, ale so spoločníkmi, ale tie sú napísané iba na jeho meno. Preto sa pýtam, kto sú jeho spoločníci? Nie je to niekto z orgánov mesta alebo vodárenskej spoločnosti? Pán Hreha by si mal uvedomiť, že koná vo verejnom záujme a pracuje aj pre mestské organizácie a financie mu plynú z verejných zdrojov,“ dodáva Gibóda.

O výsledky zistenia NAKA sa budeme zaujímať.