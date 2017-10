ŠKANDÁL Video pre políciu nakrútil podnikateľ, ktorý je obvinený z podvodu

Toto teda nevyšlo! Na novom prezentačnom videu o činnosti polície robil aj človek, ktorého zadržali počas nedávnej razie Národnej kriminálnej agentúry NAKA a Finančnej polície. Účtovníctvo jeho reklamnej agentúry preverovali v rámci rozsiahlej razie zameranej na úniky dane z pridanej hodnoty.

V prezentačnom spote s názvom Hrdinovia medzi nami účinkujú policajti rôznych útvarov - kynológovia a ich služobné psy, jazdná polícia na koňoch, kukláči. Nechýba dopravný policajt na motorke či luxusná limuzína s modrým majákom.

Zdroj: facebook.com/policiaslovakia

Podľa záverečných titulkov je video majetkom Policajného zboru SR. Polícia ho zverejnila aj na svojom profile na sociálnej sieti s dodatkom, že výrobca ho vyhotovil bez nároku na honorár, teda ho polícii pomohol vyrobiť zadarmo. “Vo videu sú okrem služobných psov, koní a policajtov aj filmové a ilustračné snímky trestných činov, s ktorými sa pri našej práci stretávame často,” dodali.

Po videu ho zadržali

Škandalózne však je, že na výrobe prezentačného videa sa podieľal aj majiteľ reklamnej agentúry, ktorého zadržali pred pár dňami muži zákona počas jednej z najväčších razií u nás. Preverujú jeho účtovníctvo, pretože je podozrivý z úniku dane z pridanej hodnoty.

Na výrobe policajného videa sa podieľal minimálne ako komparz. Jemu patrila aj použitá luxusná limuzína s modrým majákom. Potvrdil nám to aj jeden z mužov z výrobného štábu: "Iba sme potrebovali niekoho, kto vlastní luxusnú limuzínu. Nič iné za tým nehľadajte."

Štát môže prijímať dary

Gabriel Šípoš z Transparency International Slovensko v prijatom dare, ktorým je video, vážny problém nevidí. Odporúča však dávať si pozor na konflikt záujmov. “V princípe v tom nevidím nič zlé, len treba byť naozaj veľmi opatrný. Aby tam nevznikol ani náznak toho, že sa k darcom špeciálne pristupuje. Nemôže byť za ten dar žiadna protislužba, snaha o ovplyvňovanie,” vraví.

Porušili predpisy o režimovom pracovisku?

Zaráža však aj to, že video nakrúcali v priestoroch košického pohotovostného policajného útvaru, ktoré je režimovým pracoviskom. To znamená, že za normálnych okolností tam okrem policajtov nemá nikto prístup. Lenže pri výrobe videa sa tam dostali nielen členovia štábu, ale aj komparz. Teda aj muž, ktorého neskôr zadržali kukláči počas razie. Muž šoféroval spomínanú limuzínu, ktorú snímala kamera s dronom.

Vo videu účinkovali aj policajti. Viacerým sa to však vôbec nepozdávalo. “Bolo to dvojdňové šaškovanie. Som zvedavý, kto platil všetkých tých policajtov. Lebo keď boli v službe, mali si robiť svoju robotu a nie nakrúcať. A keď to bolo v čase ich voľna, tak tam boli zadarmo?, zamyslel sa jeden z nich.

O vysvetlenie sme požiadali aj políciu a ministerstvo vnútra. Do uzávierky nám neodpovedali.

Kto je spolupracovník pri videu a zároveň zadržaný podnikateľ

Mužom, ktorý ako dar poskytol na nakrúcanie svoju limuzínu, je Marek M. z Košíc. Počas razie NAKA a Finančnej polície pre DPH v reklamnej oblasti u neho policajti niekoľko hodín prehľadávali kancelárske priestory na Magnezitárskej ulici v Košiciach. Patrí k tým, ktorých po razii zadržali a obvinili. Roky sa venoval podnikaniu s reklamou, mal viacero firiem. V súčasnosti je podľa obchodného registra vlastníkom iba jednej, ktorá vznikla v marci tohto roka. Súčasťou jeho podnikania boli svetelné obrazovky umiestnené na rôznych miestach v Košiciach, ktoré prenajímal na premietanie reklamy. Jeho súčasným spoločníkom je firma z Republiky Marshallových ostrovov.