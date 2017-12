S tancom skončil, vrátil sa k peniazom: Partner Daniely Hantuchovej má miliardové plány!

Košičan Erik Ňarjaš sa stal známy vďaka tancu. V televíznej súťaži Let´s Dance vyzvŕtal napríklad Simonu Krainovú, Zoru Czoborovú a naposledy Danielu Hantuchovú. Sám však hovorí, že tanec síce nesmierne miluje a ďalej sa mu venuje, ale zaujímajú ho i peniaze a finančný biznis. A vie ako na to!

Aby bolo jasné: Erik prosto vie, ako narábať s peniazmi. Má firmu, ktorá sa úspešne rozrastá. Pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rusku či na Ukrajine. "Vediem medzinárodnú platobnú inštitúciu. Poskytujeme platobnú bránu pre všetky druhy eshopov a ebiznis po celom svete. Máme obrat viac ako 500 miliónov eur," šokuje mladý muž, známy najmä tanečným umením.

Košičan sa nezaprie

Je však jasné, že s ním treba rátať aj vo finančnom biznise. "Chcem presunúť náš hlavný office pre Európu na Slovensko, do mojich rodných Košíc. Do roku 2020 chcem patriť do európskej Top 3 platobných inštitúcií na svete s obratom cez 3 miliardy eur. Potom chcem investovať do vlastného benefičného fondu, ktorý bude pomáhať rozvoju slovenských startupov a môjho rodného košického regiónu," odhaľuje smelé plány.

Túžite po finančnej kariére?

No a keďže Erik ohlásil veľký návrat na Slovensko a do Košíc, hľadá v rodných končinách zdatných a šikovných spolupracovníkov. "Teraz môžeme pracovať a poskytnúť našu platby bránu na všetky online obchody po celom svete. Budeme poskytovať najlepšie bankové účty pre všetkých ľudí a spoločnosti po celom svete," tvrdí Erik.Takže šikovní kolegovia sa mu zídu ako soľ. Zháňa ľudí na pozíciu Sales, Marketing, Event manager v Košiciach. Ak sa cítite na obchod s veľkými peniazmi a máte chuť robiť s ľuďmi, skúste to!