Rozhorčený kandidát na krajského poslanca: Obrali ma o desiatky hlasov!

Podnet na Ústavný súd ohľadom preskúmania výsledkov volieb mieni podať kandidát na poslanca v Prešovskom kraji Michal Vohár zo Sniny (38). Jeho podozrenia z volebného podvodu sú šokujúce. Dokázateľne získal 24 hlasov v jednej obci, no v zápisnici tento údaj chýbal. Navlas rovnaká situácia bola aj v ďalšom okrsku. Na postup do krajského parlamentu mu chýbalo 63 hlasov a preto má vážne podozrenie, že výsledky boli zmanipulované.

Škandál sa prevalil na druhý deň po oficiálnom zverejnení výsledkov. Podľa nich vo volebnom okrsku Stakčínska Roztoka (okres Snina) Michal Vohár kandidujúci za Smer nedostal ani jeden hlas. Pritom od členov komisie vie, že hlasy tam získal. Obdobne v obci Ruská Volová.

Chybu si všimol aj predseda okrskovej volebnej komisie (OVK) Pavol Piteľ (36) zo S. Roztoky. “Vedel som, že získal 24 hlasov, rovnako to vedia aj ďalší devätia členovia komisie a preto mi nešlo do hlavy, ako to, že za túto obec má uvedenú nulu,” vraví rozčarovane. Piteľ síce obal zápisnice podpisoval, no nič podozrivé si nevšimol.

ŽUPNÉ VOĽBY Prešovský kraj povedie Milan Majerský: O to viac prekvapili slová jeho manželky!

Prázdny riadok pri jeho čísle

Skrivodlivosť chce napraviť, no nevie si vysvetliť, ako je možné, že v hárku tvoriacom prílohu zápisnice chýbal počet hlasov, ktoré Vohár získal. V strese si šiel na obecný úrad na druhý deň pozrieť doklady a zistil, že posledný riadok s číslom 21, pod ktorým Vohár kandidoval, je vyškrtnutý. “Zapisovateľke sme celá komisia trikrát kontrolovali a diktovali výsledky, nechápem, že ten údaj nie je zápisnici,” dodal Piteľ. Jeho slová potvrdila aj podpredsedníčka komisie.

Zapisovateľka vysvetlenie nemá

Výsledné údaje do dokumentov pre štatistický úrad zapisovala zapisovateľka OVK Helena Kapraľová (57), pracovníčka miestneho obecného úradu. “Ja som to nekontrolovala. Neviem, ako sa to mohlo stať. Nebol to úmysel, nikomu som nechcela poškodiť,” uviedla.

Keďže Vohár chystá podnet na preverenie výsledkov, prípadom sa bude zaoberať Ústavný súd. “Nemôžem dopustiť, aby sa takáto situácia zopakovala budúci rok počas komunálnych volieb,” vyhlásil Vohár.

RÁMČEK: Ústavný súd v jednom zo svojich rozhodnutí (PL.ÚS 14/03-53) uvádza: Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.

Podľa § 11a volebného zákona zapisovateľ volebnej komisi zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.