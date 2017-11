RETRO pobyty lákajú: Tatranský hotel vsadil na socialistické skúsenosti - a urobil dobre!

Dovolenka, ako za starých čias! Rekreanti v Tatrách si užívajú hotelový pobyt, ako za socializmu. Hlasité budenie ráno, nástup na rozcvičku či revolučné heslá sú v porovnaní s bežnou dovolenkou poriadne uletené.

Najmä Česi zážitky v retro štýle milujú. Hotel Morava v Tatranskej Lomnici, v ktorom sa točil kultový film Anděl na horách obsadzujú pravidelne už niekoľko rokov. „Je to báječný relax užiť si spomienky na staré časy. Je to recesia, pri ktorej si fantasticky oddýchneme,“ pochvaľovali Bronislava Lisáčková a Dagmar Savková z Havířova.

O retro pobyty je v krajine našich západných susedov obrovský záujem. „Do Tatier chodíme 10 rokov a vždy je vypredané. Rekreantov priťahuje práve recesia. Niektorí prichádzajú v recesných oblekoch, my ich zase v dobových šatkách vítame už na peróne,“ opísal originalitu produktu Petr Krč, ktorí k nám Čechov vodí. Podľa neho rekreantov láka i strháva do nálady práve tunajšia atmosféra. „Ráno je hlasitý budíček, potom spoločné rozcvička. Organizujú sa aj spoločné brigády v okolí hotela, ako za socializmu. Máme aj zoznamovacie i rozlúčkové večierky,“ dodal.

Hotel Morava, v minulosti ako zotavovňa sa prezentuje aktuálne ako jediný zážitkový v štýle retro. Nápad vzišiel od jeho riaditeľky, ktorá si ho na niekoľko rokov prenajala. Na rozdiel od iných kolegov nevysedáva v kancelárii a nechodí vždy v elegantnom oblečení. „Od rána, do večera by som si priala byť medzi ľuďmi, neskutočne ma to napĺňa,“ netajila nadšenie Iveta Šestáková, ktorá napriek zlomenine na ruke viedla rannú rozcvičku.

Prečo retro pobyty vykupujú takmer výhradne Česi poznamenala:„Asi sa vedia viac baviť, ako my. Pravda, budem rada, ak bude viac Slovákov.“

Cena ROH rekreácie 2018

- za 7 nocí a polpenziu zaplatíte 305 eur

- okrem ubytovania a polpenzie sa dobrovoľne zúčastňujete po budíčku o 7. hodine hromadnej rozcvičky, spoločných brigád okolo hotela, zoznamovacích a rozlúčkových večierkov či varenia gulášu

