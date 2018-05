Priamy účastník bojov na Dukle Ján Jurčišin (93) po rokoch: Na vojnu myslím každý deň!

Hoci od konca druhej svetovej vojny uplynulo rovných 73 rokov, Jána Jurčišina (93) z Vagrinca pri Svidníku dodnes prenasledujú spomienky. Každý deň spomína na ťažké boje počas Karpatsko− duklianskej operácie.

Vojnových veteránov 1. československého armádneho zboru dnes žije už iba niekoľko a Ján Jurčišin je jedným z nich. Karpatsko- duklianska operácia, na ktorej sa zúčastnil, sa udiala na severovýchode Slovenska na jeseň 1944. Jej úlohou bolo spojiť povstalecké sily so sovietskymi armádami. Bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny.

Mobilizácia postihla všetkých mužov od 17 do 47 rokov. Keď povolali Jána Jurčišina, mal iba 19 rokov. „Prezliekli sme sa do uniforiem a starosta vzal naše šaty domov. Najprv nás poslali do Šemetkoviec, kde nás učili hádzať granáty. Nemci nás pri tom pozorovali a pustili na nás streľbu,“spomína vojnový veterán, ktorý bol osobne pri oslobodzovaní mesta Svidník.

Ťažké boje na Dukle pripomína pamätník Foto: Milan Kapusta

„Bol som nabíjačom, mierič bol vojak zo Zakarpatska,“ dodáva. Pod velením Ludvíka Svobodu sa neskôr zúčastnil aj na bojoch pri Liptovskom Mikuláši a na Morave. Tam ho zastihol aj koniec vojny. Odtiaľ putoval do Prahy, kde sa zúčastnil na slávnostných pochodoch. Neskôr ho presunuli do českých Sudet, kde v meste Kadaň dohliadal na presúvajúcich sa nemeckých vojakov. Je držiteľom 32 vyznamenaní. Okrem slovenských má aj české, ruské či poľské.