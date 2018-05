Prešovskí cyklisti sa môžu tešiť: Čaká ich táto novinka!

Cyklistov z Prešova poteší nová trasa.

Z Prešova na bicykli do rekreačnej oblasti Sigord sa bude dať dostať po novej cyklistickej komunikácii, ktorá povedie bývalou Pionierskou železnicou a preto dostala pomenovanie Cykloželeznička. Ako informoval tlačový referent mesta Prešov Milan Grejták, v stredu (16.5.) slávnostným odovzdaním staveniska a poklepaním základného kameňa sa začalo s realizáciou trasy Prešov - Zlatá Baňa - I. etapa. Nová dopravná komunikácia spojí krajské mesto Prešov s obcami Dulová Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa.

„Záujem verejnosti o cyklodopravu je čoraz väčší a my reagujeme na tento vývoj budovaním ďalších cyklociest, nielen v samotnom intraviláne mesta Prešov, ale zlepšujeme cyklistom podmienky aj pri ich cestách za prácou a rekreáciou do okolia nášho mesta. Po dokončení tejto prvej etapy cyklistickej komunikácie Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa sa tak Prešovčanom i obyvateľom okolitých obcí otvoria možnosti bezpečného cestovania do práce na dvoch kolesách, ale aj objavovania krás Slanských vrchov, keďže sa dostanú až k rekreačnej oblasti Sigord,“ uviedla prešovská primátorka Andrea Turčanová.

Cyklistická komunikácia bude mať asfaltový povrch široký tri metre a dlhý šesť a pol kilometra. Bude najdlhšou cyklocestou, ktorú prešovská samospráva v tomto volebnom období buduje. Na trase budú odstavné plochy na bicykle so stojanmi, lavičky, odpadkové koše a tiež informačné tabule.

„Je to trinásť rokov, kedy sme so starostami Zlatej Bane, Dulovej Vsi a Kokošoviec začali presadzovať myšlienku oživenia koridoru bývalej Pionierskej železničky prostredníctvom cyklotrasy. Som rada, že Cykloželeznička bude žiť, keďže táto oblasť je obľúbeným miestom Prešovčanov, ale tiež preto, že občania okolitých obcí sa dostanú bezpečne do práce,“uviedla Apolónia Sejková, aktivistka, ktorá stála na začiatku presadzovania tejto myšlienky.

Stavbu podľa zmluvy má postaviť za 18 mesiacov spoločnosť Swietelsky Slovakia so sídlom v Bratislave, ktorá je víťazom verejnej súťaže. „Chcem investora ubezpečiť, že stavbu zrealizujeme podľa projektovej dokumentácie a v požadovanej kvalite, no zároveň ho chcem uistiť, že ak nenastanú nepredvídané okolnosti, stavbu ukončíme ešte v jeseni tohto roku,“povedal za dodávateľa prác riaditeľ oblasti východ Štefan Olejník. Investičné náklady budú v objeme takmer 1.188.000 eur, mesto na stavbu získalo podporu z európskych fondov.