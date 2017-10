Pohreb opatrovateľky Kataríny: Oblečú ju do šiat, ktoré si kúpila na ples

Jednou z opatrovateliek, ktoré zomreli minulú sobotu nadránom pri návrate z Rakúska, bola aj Katarína S. († 53) zo Spišskej Novej Vsi. Ako potvrdili jej blízki, osudným sa jej stalo predlženie turnusu. Kvôli tomu posunula návrat domov a nastúpila tak do mikrobusu, ktorý sa medzi Hornými Vestenicami a Nitrianskymi Sučanmi zrazila s kamiónom. Zomrel vodič, aj sedem opatrovateliek. Užialená mama a dcéra Kataríny jej oblečú do truhly šaty, v ktorých sa pôvodne mala iba veseliť.

Nebohá Katarína žila s dcérkou Astrid (17) a mamou Asteriou (79) v panelákovom byte v širšom centre metropoly Spiša. Pomáhali si navzájom. „Keď dcérka išla do Rakúska, pomáhala som vnučke a ona mne. Keď Katka prišla domov, všetko bolo na jej pleciach. Som chorľavá a sama potrebujem pomoc,“ rozpráva pani Asteria.

Z nešťastia, ktoré postretlo ich rodinu, sa stále nevie spamätať. „Dcérka sa rozhodla ťahať službu v Rakúsku o niečo dlhšie, aby sme konečne po dvoch rokoch mohli byť spolu na Vianoce. Nebyť toho, nesedela by v mikrobuse smrti. Práve posun termínu sa jej stal osudným,“ horekuje žena.

Šaty na ples sa zmenili na pohrebné

Nešťastná žena nám ukázala fotografiu Kataríny s Astrid. Vo februári matka zobrala dcéru na jej prvý ples. „Také boli šťastné. Obidve si zaobstarali krásne šaty, ktoré si chceli zobrať aj na Astridinu stužkovú. Ich túžba sa už nesplní. Osud to zariadil ináč,“ vzlyká Asteria. „Rozhodla som sa, po porade s vnučkou, že plesové šaty, ktoré mala Katka oblečené iba raz, jej dáme do hrobu," hovorí.

OBROVSKÉ NEŠŤASTIE PRI PRIEVIDZI: Šesť opatrovateliek je mŕtvych, aj vodič

Ostali iba spomienky

S plačom hovorí aká bola Katarína úžasná dcéra. Všetky tri – dcérka, vnučka a babka - žili iba jedna pre druhú. Podporovali sa vo všetkom.

Katarína pracovala v Rakúsku šesť rokov. Opatrovala na zámku Freybühel 102-ročnú pani grófku. Tá vraj zatiaľ o smrti svojej slovenskej opatrovateľky nevie. Príbuzní sa obávajú, že by ju sprava zložila.

Samozrejme smrť Kataríny zasiahla najmä jej najbližších. „Mala som s mamkou veľa plánov. Budúce prázdniny ma chcela zobrať so sebou. Pri poslednom telefonáte mi povedala, ako sa teší domov, že pôjdeme pozrieť nejaké auto, keďže si momentálne robím vodičák. Nič z toho sa už nesplní,“ zdôverila sa nám s plačom Astrid.

Šéf Nishita (37), obvineného z vraždy Branislava († 37): Prehovoril prvý raz od tragédie

Ostali opustené, odkázané na vzájomnú podporu - babka Asteria a vnučka Astrid. Foto: Daniela Pirschelová

Strašný osudný deň

Deň,kedy sa mali Astrid a Asteria dozvedieť najhoršiu správu svojho života, plynul spočiatku normálnym tempom. Až do chvíle, kedy si uvedomili, že Katarína akosi dlho nechodí. Skúšali jej volať. Najprv mama, neskôr prebudila vnučku, aby to skúsila ona.

„Utešovala som sa, že mamka uviazla v zápche alebo ich stopla technická chyba či neplánovaná obchádzka. Na volanie však nikto neodpovedal. Ozýval sa záznamník. Keď sa to opakovalo pridlho, babka zašla za susedom a opýtala sa, či nepočul o nejakej dopravnej nehode. Ten jej potvrdil, že v rádiu hovorili o nešťastí, pri ktorom zahynuli opatrovateľky,“ spomína na tragické chvíle dcéra nebohej. „Premkol ma zvláštny pocit, neviem ho ani opísať. Išla som k oknu a v tom som si všimla policajné auto, z ktorého vystúpili dve policajtky. Zakrátko sa ozvalo zvonenie. Babka otvorila a čakala ich pri dverách,“ smutne hovorí mladučká gymnazistka.

Babka doplnila smutný opis nešťastia. „Jedna z policajtiek ku mne pristúpila, objala ma a povedala, že mi musí oznámiť veľmi smutnú spravu. Okamžite som pochopila, že moja drahá dcéra sa mi už domov nevráti,“ rozplakala sa ťažko skúšaná Asteria.

EXKLUZÍVNE FOTO Nishit, ktorý mal zabiť Braňa, na mieste činu: Čo našli policajti pri rekonštrukcii vraždy?

Objímte svojich blízkych - kým môžete!

Ťaživú a smutnú atmosféru v rodine nebohej Kataríny podčiarkol odkaz Astrid rovesníkom. „Všetci, ktorí máte možnosť objať svoju mamu a povedať jej, ako ju ľúbite a čo pre vás znamená, urobte to čím skôr! Ja už to spraviť nemôžem. Dala by som čokoľvek za to, keby som mohla byť so svojou mamičkou aspoň niekoľko minút a povedať jej, čo pre mňa znamenala, ako ma inšpirovala, akou silnou osobnosťou a vzorom pre mňa bola a ostane,“ uzavrela dojatá sirota.

Samovražda obľúbeného lekára: Známemu sa priznal k problémom. Dohnali ho k smrti?