Pocta pre rožňavského Mikuláša: Dostal sa do Knihy slovenských rekordov

Strom už svieti V stredu, 6. decembra 2017 to na Námestí baníkov v Rožňave praskalo vo švíkoch. Centrum mesta zaplnili deti. Nedočkavé, radostné, sprevádzané predvianočnou atmosférou. Stovky malých Rožňavčanov čakalo totiž na príchod obľúbeného Mikuláša. Ten tak potešil najmenších, tí starší si zaspomínali, keďže náš rožňavský Mikuláš sa svojej činnosti venuje už viac ako 42 rokov a dostalo sa mu pocty. Je zapísaný v Knihe slovenských rekordov. Okrem toho v meste ešte prebiehajú aj Vianočné trhy.Azda najväčším lákadlom bolo pre obyvateľov Rožňavy rozsvietenie vianočného stromčeka. Ten si môžete vychutnať v plnej paráde ešte niekoľko týždňov.Ďalší rekord pre Rožňavu Program začali herci z divadla Actores, ktorí pripravili naozaj krásne predstavenie. Následne sa už mohlo pristúpiť k symbolickému rozsvieteniu vianočného stromčeka na námestí. Potom však prišiel moment, ktorý sa zapíše do histórie mesta. Mikuláš, Štefan Gerža obdržal od zakladateľa Knihy slovenských rekordov certifikát. Je zatiaľ jediným najdlhšie slúžiacim Mikulášom na Slovensku, ktorý rozsvietil vianočný strom už po 42. krát.„Tu v Rožňave evidujeme prvého Mikuláša, je certifikovaný a zapísaný v Knihe slovenských rekordov, nakoľko už 42 rokov tu na námestí rozsvecuje vianočný strom. Zatiaľ takýto rekord nevidujeme, je to teda ustanovujúci rekord. Ak by to chcel niekto prekonať musí "slúžiť viac rokov a potom doložiť aj dokumentáciu,“ povedal zakladateľ knihy, Igor Svítok.„Ja som veľmi rád, že takéhoto služobne najstaršieho Mikuláša máme. Rekord až tak dôležitý nie je, no čo je dôležite, že tento človek je medzi nami už 42 rokov a dúfam, že tu bude ešte veľmi dlho a tak ako doteraz aj v budúcnosti bude prinášať medzi deti aj dospelých radosť. Ja mu chcem popriať hlavne zdravie, aby ešte veľmi dlho s nami vydržal,“ uviedol na adresu Mikuláša primátor mesta Pavol Burdiga.Ako vníma toto ocenenie samotný Štefan Gerža? Na úvod prezradill, že mal z celej tohtoročnej akcie fantastické pocity. „Bolo to naozaj neskutočné, ale najviac sa teším tomu, že tu bolo množstvo detí a Rožňavčanov, ktorí ma prišli pozdraviť, aj keď to malo byť asi opačne a ja som mal pozdraviť ich,“ prezrádza z úsmevom pán Gerža. Doplnil, že bol naozaj milo prekvapený. „Ďakujem všetkým. Toto ocenenie pre mňa znamená dosť. Dobre mi to padlo, keď to za mňa niekto spočítal, tieto moje rozsvecovania stromčeka a musím zopakovať, že ja som to už odstupom času vôbec nesledoval. Pre mňa je dôležité to, že ešte stále môžem detičkám robiť radosť a oni vlastne mne, je to taká spätná väzba. Vykonávať funkciu Mikuláša budem dovtedy, kým mi bude slúžiť zdravie, aj na budúci rok a tak ďalej,“ spresnil Gerža.